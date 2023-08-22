Шесть новых ж/д станций получили названия

На Елгавской железнодорожной линии две новые станции получили названия Bērnu slimnīca (Детская больница) и Baloži (Баложи), а остановка на 9-м километре Сигулдской железнодорожной линии получила название Šmerlis (Шмерлис). На 3-м и 9-м километрах Болдерайской железнодорожной линии открыты станции Iļģuciems (Ильгюциемс) и Bolderāja (Болдерая), а следующей остановкой после Саркандаугавы станет Dauderi (Даудери) на 9-м километре Саулкрастской линии.

В то же время бывшая железнодорожная станция Iļģuciems (Ильгюциемс) переименована в Iļģuciema kravas stacija (Ильгюциемская грузовая станция).

Новые станции строятся в рамках проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры, который в настоящее время находится в активной фазе. Общая стоимость проекта составляет 44,4 млн евро. Проект реализуется при софинансировании Фонда сплочения ЕС в размере 85%.

Представитель LDz Агнесе Лиците сообщила LETA, что работа ведется постепенно, поэтапно. Так как первые строительные работы начаты на семи станциях железнодорожной линии Рига - Елгава, работы на этой линии планируется завершить в ближайшее время.

На двух новых станциях - у Даудери и торгового центра Alfa - работы были начаты в июле, как и на других 18 станциях Саулкрастской линии, подлежащих модернизации. В свою очередь, работы на двух новых станциях на Болдерайской линии начались в августе, а в этом месяце они начнутся на семи станциях и остановках на Тукумской линии.

LDz заключило договоры на выполнение проектно-строительных работ с двумя строительными компаниями. Проектированием и строительством станций и остановок на пяти железнодорожных линиях занимается генеральная компания BMGS - Fima, а на одной - Leonhard Weiss.