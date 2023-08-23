Блогера из Латвии Максима Шейнина заблокировали в TikTok: "Это произошло по наводке"

На этой неделе стало известно, что латвийский блогер Максим Шейнин был заблокирован в TikTok. Молодой человек отметил, что он получил огромное количество жалоб на свои видео, начиная с самой первой публикации. Он предполагает, что это целенаправленная кампания против того, что он говорит в соцсетях.
Фишкой своих видео Максим Шейнин называет иронию и сарказм. Популярность к нему пришла внезапно. Многие в Сети убеждены, что он проплаченный блогер. "И господин Кариньш и "Новое Единство" (Jaunā Vienotība) мне лично платят", - с улыбкой рассказывал он в программе RUS TVNET "Знаменитости XXI века: тиктокеры".
Но сейчас аккаунт с десятками тысяч подписчиков заблокирован. Что же произошло?
"Я получил баснословное количество жалоб на свой канал, причем складывается впечатление, что это произошло не хаотично, а, скорее, систематично - по наводке. Потому что жалобы пошли аккуратно по всем видео, как будто кто-то шел прям как по списку, вплоть чуть ли не до самых первых видео, которые были сняты аж год назад. Пока я отправил несколько запросов в support TikTok, написал пару мейлов, но никакого вразумительного ответа не получил, хотя прошла неделя. Пока нигде не указано, что аккаунт полностью заблокирован, но в тоже время нет никакого обратного таймера, когда он мне будет доступен", - объяснил блогер в беседе с RUS TVNET.
Сейчас у него два плана. Первый - это дождаться окончательного решения и получить официальный ответ. Если канал будет разблокирован, то он продолжит свою деятельность.
"Если же канал будет утерян, то я попросту обзаведусь новым и начну все заново. В любом случае учту ошибки и, наверное, обзаведусь дополнительно Telegram-каналом для некой синхронизации и чтобы не терять аудиторию", - заметил Максим.
У него нет никаких прямых доказательств - лишь "мысли, основанные на наблюдениях". Ему кажется, что за этими жалобами стоят "Антифашисты Прибалтики": "Я им в последние 3-4 месяца как кость в горле".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!