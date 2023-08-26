В ночь на 1 апреля 2006 года 27-летний Брайан Шаффер зашел в бар в Коламбусе, штат Огайо, и испарился. Буквально. На камерах наблюдения было видно, как мужчина заходит в бар, однако так из него и не выходит. Уже почти 20 лет эта загадка мучает умы людей. Как человек может испариться?

Последний раз Брайана Шаффера видели живым за несколько минут до двух ночи в баре Ugly Tuna. На записи с камер видеонаблюдения видно, как он снаружи бара разговаривает с двумя женщинами, затем снова заходит в бар через главный вход и исчезает.

27-летний студент-медик Университета Огайо провел вечер 31 марта, гуляя по барам со своим другом Уильямом Флоренцем. Они начали с местного бара Ugly Tuna в Коламбусе, куда вернулись в 1:15 ночи вместе с подругой Флоренца - Мередит Рид. Когда бар уже закрывался, Флоренц и Рид поняли, что Шаффера нигде нет, но никто не проявил особого беспокойства, пока 3 апреля Шаффер не появился в аэропорту, из которого он и его подруга планировали вылететь в Майами. Вскоре были начаты поиски и получены записи с камер видеонаблюдения, установленных в баре. Результаты оказались неожиданными. Брайан вошел в бар, но так и не вышел.