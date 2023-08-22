Видео ⟩ Нарды за полмиллиона и бассейн в открытом море: раскрыта новая информация о яхте Путина

"Новую яхту построить - это три-четыре года минимум. В России, учитывая санкции, технически это сделать невозможно, ну не научились в великой державе строить яхты еще. Были заняты импортозамещением гвоздей. А яхта нужна сейчас. Поэтому решили взять старую яхту Путина и на ее базе сделать новую", - пишет команда Алекcея Навального.

Список ремонтных работ изложен на более чем 145 листах и включает в себя, например:

полную перекраску корпуса,

замену покрытия вертолетных площадок и палуб,

установку лежаков и солнцезащитных зонтов,

ремонт мебели, полировку мрамора,

модификацию аудиозоны сауны,

работу по лифтам, бассейну и джакузи,

строительство и оснащение новой каюты для хозяина.

Судя по смете, одними из самых сложных были работы по созданию "специализированного сооружения в море для организации пляжного и морского отдыха". Как отмечает команда Навального, это "специализированное сооружение" - бассейн глубиной три метра в открытом море, решетчатое дно которого защищает от морской флоры и фауны.