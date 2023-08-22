Видео ⟩ Нарды за полмиллиона и бассейн в открытом море: раскрыта новая информация о яхте Путина

После того как в Италии была арестована яхта Scheherazade Владимира Путина стоимостью 400 миллионов долларов, на второй яхте под названием Graceful были проведены массовые ремонтные работы, чтобы удовлетворить "возрастающие требования владельца", выяснила команда Алексея Навального. Об этом сообщает независимое российское СМИ The Insider.
"Новую яхту построить - это три-четыре года минимум. В России, учитывая санкции, технически это сделать невозможно, ну не научились в великой державе строить яхты еще. Были заняты импортозамещением гвоздей. А яхта нужна сейчас. Поэтому решили взять старую яхту Путина и на ее базе сделать новую", - пишет команда Алекcея Навального.
Список ремонтных работ изложен на более чем 145 листах и включает в себя, например:
- полную перекраску корпуса,
- замену покрытия вертолетных площадок и палуб,
- установку лежаков и солнцезащитных зонтов,
- ремонт мебели, полировку мрамора,
- модификацию аудиозоны сауны,
- работу по лифтам, бассейну и джакузи,
- строительство и оснащение новой каюты для хозяина.
Судя по смете, одними из самых сложных были работы по созданию "специализированного сооружения в море для организации пляжного и морского отдыха". Как отмечает команда Навального, это "специализированное сооружение" - бассейн глубиной три метра в открытом море, решетчатое дно которого защищает от морской флоры и фауны.
"Итоговый бюджет восстановления яхты со всеми ремонтными работами и устройством развлекательной инфраструктуры в 2022 году составил 32 миллиона долларов, или почти 3 миллиарда рублей по нынешнему курсу", - отмечает команда Навального.
Также выяснилось, что ремонт яхты стал возможным, потому что посредники были готовы нарушить санкции. Например, эстонская компания BREEZEMARINE OÜ не только купила и доставила в Россию дисплеи для яхты Путина, но и помогла перепрограммировать их.
Несмотря на санкции, поставщики из Италии согласились продать форменные наряды членам экипажа яхты, выписав счета подставной компании.
Команда Навального также опубликовала фотографии спальни яхты. Мебель и декор приобретены за несколько миллионов рублей. Например, только один ковер в спальне Владимира Путина стоил почти 5 миллионов рублей (48 255 евро).
Также были приобретены фарфоровые цветы по 50 тысяч рублей (483 евро) за одну штуку - всего 760 тысяч рублей (7335 евро), нарды за полмиллиона рублей (4826 евро), а также расчески по 11 тысяч рублей (107 евро) каждая.
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