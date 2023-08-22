Выросли расходы на поддержание автомобиля. Становятся популярнее альтернативные решения

На рынке появились новые услуги по использованию автомобилей

При повышении расходов на поддержание автомобиля, при актуализации проблематики охраны среды и при изменении привычек передвижения в последние годы на рынке появляются все новые услуги по аренде автомобилей.

Несколько лет назад популярность приобрела услуга общего пользования автомобилями, особенно пришедшая по душе именно молодым водителям, которые живут в центрах больших городов и предпочитают платить за машину только тогда, когда им действительно необходимо где-то передвигаться. Из-за того, что эта услуга становится все более доступной, постепенно жители делают выбор в пользу отказа от личного автомобиля.

Однако для семей, живущих в отдалении от центра, или у которых имеются активные хобби, или для тех, кто живет вне городов, где автомобили общего пользования не всегда доступны, необходимы другие решения. По этой причине на рынок вышла новая услуга - абонирование автомобилей, что дает более широкие возможности для жителей отказаться от личного автотранспорта. Эта услуга работает так же, как абонирование различных приложений, например, Netflix или Spotify. Пока клиент платит месячную плату за использование автомобиля, он в его распоряжении. У этой службы есть несколько преимуществ.

"Обычно в месячную оплату включены все расходы, связанные с обслуживанием автомобиля, ремонтом, заменой шин и страхованием, а также круглосуточная помощь на дороге и сменная машина, если наступил страховой случай. Это означает, что клиенту не надо беспокоиться об оплате непредвиденных расходов на ремонт. Клиент свободно может выбирать продолжительность абонирования - от шести месяцев до нескольких лет в зависимости от необходимости, а затем сменить машину на другую. Для абонирования предлагаются автомобили различных марок и моделей, поэтому абонированная машина может быть приспособлена к образу жизни человека - например, в весенний и летний сезоны, когда люди чаще выезжают за пределы города, можно абонировать большую машину, а осенью и зимой - автомобиль меньше", - рассказывает руководитель MyBee в Латвии Арвис Ангелис.

Используя эти новые услуги по аренде автомобилей, автоводитель не обязан беспокоиться и об износе автомобиля и его дальнейшей продаже. Также оказывающее услуги по абонированию лицо заботится о техническом осмотре автомобиля, что существенно экономит время и нервы клиента. В свою очередь, руководителям предприятий не нужно уделять время управлению автопарком, так как все заботы по обслуживанию автомобилей берет на себя оказывающее услугу лицо.

Тенденции свидетельствуют о том, что в будущем частных автомобилей станет значительно меньше, так как растет спрос на более дружественные для среды и более эффективные решения.