Содержание личного автомобиля становится все дороже, и на это есть несколько причин. Это связано как с производством новых автомобилей, так и с увеличением расходов на различные услуги - в том числе на сервисное обслуживание и технический осмотр. По этой причине все большую популярность приобретают различные альтернативные услуги по аренде машин.
Выросли расходы на поддержание автомобиля. Становятся популярнее альтернативные решения
Личная машина - всё более дорогостоящая роскошь
Высокая инфляция и разрывы цепей поставок, с которыми мы живем уже более года, повлияли на расходы на содержание личного автотранспорта. Во многих автомобилях используются специализированные детали, некоторые из которых могут быть патентированы или эксклюзивны для конкретных производителей, поэтому проблемы могут возникнуть даже с их доставкой.
Поскольку в Латвии ездят на сравнительно старых автомобилях, они часто выходят из строя, и все больше надо платить за их ремонт, потому что выросли затраты на рабочую силу и запасные части автомобилей. Хотя малоподержанные транспортные средства по сравнению с более старыми моделями должны ремонтироваться реже и у них более длительные интервалы обслуживания, но и у них могут начаться проблемы и новые технологии - датчики, камеры, сложные компьютерные системы - могут сделать ремонт очень дорогим.
Также необходимы специфические знания для проведения диагностики и ремонта этих автомобилей, а знающих механиков не так много. Планируется, что в ближайшее время будет расти и цена на услуги CSDD и, например, расходы на технический осмотр в среднем увеличатся на 10%. По этим причинам личный автомобиль становится все более дорогой роскошью.
С июля этого года вступили в силу изменения в Законе о налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства, которые касаются порядка начисления налога на легковые транспортные средства для предприятий.
Если расчет налога был произведен с учетом объема двигателя автомобиля, то в дальнейшем он будет рассчитываться в соответствии с максимальной мощностью двигателя транспортного средства в киловаттах. В зависимости от принадлежащих предприятию моделей транспортных средств эти изменения в большей или меньшей степени увеличат все расходы на автопарк предприятий.
Следует учитывать, что частные автомобили мы используем очень неэффективно - примерно 90% времени они простаивают, причем данные SKDS свидетельствуют о том, что 40% жителей Риги и Юрмалы, у которых есть водительское удостоверение, ездят в машинах одни. В свою очередь, у 38% домохозяйств более одного автомобиля.
В период после пандемии выросли расходы на страхование автомобилей.
"Несмотря на то, что в течение последнего года рост цен на автострахование прекратился и cравнялся c общей инфляцией рынка, в этой сфере наблюдается довольно большая средняя инфляция. Как свидетельствуют данные Центрального статистического управления о премиях страховщиков KASKO и OCTA, с мая 2021 года инфляция в автостраховании достигла 59,1%. Значительному росту цен способствовал вызванный Covid-19 спад в автомобильной отрасли, который усиленно наблюдался в первые два года пандемии - в связанных с транспортом сферах он превысил средний спад по меньшей мере в два или нередко в три раза", - поясняет Оскар Мартизанс, руководитель группы страхования рисков страховой компании AON.
На рынке появились новые услуги по использованию автомобилей
При повышении расходов на поддержание автомобиля, при актуализации проблематики охраны среды и при изменении привычек передвижения в последние годы на рынке появляются все новые услуги по аренде автомобилей.
Несколько лет назад популярность приобрела услуга общего пользования автомобилями, особенно пришедшая по душе именно молодым водителям, которые живут в центрах больших городов и предпочитают платить за машину только тогда, когда им действительно необходимо где-то передвигаться. Из-за того, что эта услуга становится все более доступной, постепенно жители делают выбор в пользу отказа от личного автомобиля.
Однако для семей, живущих в отдалении от центра, или у которых имеются активные хобби, или для тех, кто живет вне городов, где автомобили общего пользования не всегда доступны, необходимы другие решения. По этой причине на рынок вышла новая услуга - абонирование автомобилей, что дает более широкие возможности для жителей отказаться от личного автотранспорта. Эта услуга работает так же, как абонирование различных приложений, например, Netflix или Spotify. Пока клиент платит месячную плату за использование автомобиля, он в его распоряжении. У этой службы есть несколько преимуществ.
"Обычно в месячную оплату включены все расходы, связанные с обслуживанием автомобиля, ремонтом, заменой шин и страхованием, а также круглосуточная помощь на дороге и сменная машина, если наступил страховой случай. Это означает, что клиенту не надо беспокоиться об оплате непредвиденных расходов на ремонт. Клиент свободно может выбирать продолжительность абонирования - от шести месяцев до нескольких лет в зависимости от необходимости, а затем сменить машину на другую. Для абонирования предлагаются автомобили различных марок и моделей, поэтому абонированная машина может быть приспособлена к образу жизни человека - например, в весенний и летний сезоны, когда люди чаще выезжают за пределы города, можно абонировать большую машину, а осенью и зимой - автомобиль меньше", - рассказывает руководитель MyBee в Латвии Арвис Ангелис.
Используя эти новые услуги по аренде автомобилей, автоводитель не обязан беспокоиться и об износе автомобиля и его дальнейшей продаже. Также оказывающее услуги по абонированию лицо заботится о техническом осмотре автомобиля, что существенно экономит время и нервы клиента. В свою очередь, руководителям предприятий не нужно уделять время управлению автопарком, так как все заботы по обслуживанию автомобилей берет на себя оказывающее услугу лицо.
Тенденции свидетельствуют о том, что в будущем частных автомобилей станет значительно меньше, так как растет спрос на более дружественные для среды и более эффективные решения.
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