Видео ⟩ Смертельная авария в Бауском крае: водитель погиб на глазах у девушки

На гравийной дороге осталось лишь несколько следов, указывающих на аварию. На лугу видны пятно бензина и несколько осколков стекла, залитых кровью. Трагедия началась со ссоры между водителем автомобиля и девушкой, которая шла по обочине и попросила мужчину оставить ее в покое, говорят местные жители.

Он ехал за девушкой на машине, но в какой-то момент рванул на большой скорости. Ярче всего момент аварии помнит Александр, который в это время ехал на велосипеде. Проезжавшая мимо женщина вызвала медиков, но спасти жизнь водителю уже не удалось.

Местные жители знали 33-летнего мужчину и говорят, что у него ранее были проблемы с правоохранительными органами. Он уже садился за руль в нетрезвом виде. Полиция пока не подтвердила, что мужчина и в этот раз был не трезв, проводятся экспертизы.

Видео: Сюжет программы Degpunktā