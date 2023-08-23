Видео ⟩ Путин выступил на саммите БРИКС по видеосвязи, с измененным голосом

Президент России Владимир Путин выступил во вторник, 22 августа, с видеообращением на саммите БРИКС. Но журналисты заметили, что обращение Путина дублировалось на русском языке другим голосом, об этом сообщает "Медуза".
Причина этого неизвестна. Возможно, это была техническая неисправность.
На официальном сайте Кремля обращение доступно в оригинальной озвучке.
Члены БРИКС представляют более 40% населения мира, и на саммите предполагается обсудить присоединение новых стран-членов, но Путин не ответил на этот вопрос, отмечает Reuters.
Путин не смог присутствовать на саммите лично, поскольку в марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест, обвинив его в военных преступлениях в Украине.
Уже сообщалось, что саммит БРИКС начался 22 августа в южноафриканском Йоханнесбурге. Он продлится до 24 августа.
Россия возлагает на саммит особые надежды, поскольку после вторжения в Украину она оказалась в международной изоляции и жизненно нуждается в новых союзниках, считают аналитики.
Впервые за 10 лет на саммите будет обсуждаться вопрос о расширении БРИКС, поскольку о желании присоединиться к блоку изъявили еще несколько стран.
На саммит приглашены около 40 глав государств. Среди потенциальных кандидатов Казахстан, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Аргентина, Индонезия, Египет, Эфиопия и еще с десяток стран, сообщает британская телекомпания BBC.
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