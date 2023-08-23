Видео ⟩ Путин выступил на саммите БРИКС по видеосвязи, с измененным голосом

Причина этого неизвестна. Возможно, это была техническая неисправность.

На официальном сайте Кремля обращение доступно в оригинальной озвучке.

​Члены БРИКС представляют более 40% населения мира, и на саммите предполагается обсудить присоединение новых стран-членов, но Путин не ответил на этот вопрос, отмечает Reuters.

Путин не смог присутствовать на саммите лично, поскольку в марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест, обвинив его в военных преступлениях в Украине.

Уже сообщалось, что саммит БРИКС начался 22 августа в южноафриканском Йоханнесбурге. Он продлится до 24 августа.

Россия возлагает на саммит особые надежды, поскольку после вторжения в Украину она оказалась в международной изоляции и жизненно нуждается в новых союзниках, считают аналитики.

Впервые за 10 лет на саммите будет обсуждаться вопрос о расширении БРИКС, поскольку о желании присоединиться к блоку изъявили еще несколько стран.

На саммит приглашены около 40 глав государств. Среди потенциальных кандидатов Казахстан, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Аргентина, Индонезия, Египет, Эфиопия и еще с десяток стран, сообщает британская телекомпания BBC.