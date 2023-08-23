Грызуны стали причиной пожара в Кулдигском крае

Эвакуация и борьба за выживание вместо привычного завтрака. Именно так можно описать события утра понедельника, 21 августа, в деревне Падуре. Пожар вспыхнул на первом этаже и быстро распространился по зданию.

85-летний Вилнис не единственный, кто вовремя не почувствовал, что загорелся дом. Его 80-летняя соседка также узнала о происходящем, когда спасатели уже стучались в ее окно.

В ходе тушения пожара пострадали двое пожарных, которые после медицинского осмотра смогли продолжить работу на месте происшествия. В тушении приняли участие 16 пожарных и спасателей с четырьмя автоцистернами и автолестницами.

Сам 76-летний житель сгоревшей квартиры сейчас проживает в другом поселке. По словам жильцов дома, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки, вызванного крысами, которые перегрызли несколько проводов.

Видео: Сюжет программы Degpunktā