Херманис о спектакле с Хаматовой: "С начала и до конца будет говорить по-латышски"

"Она сдала экзамен по госязыку на 89 баллов. Так она мне сказала. Если я правильно помню - это А2. Не знаю, что это значит. У нас была первая репетиция новой постановки, которая называется "Страна глухонемых", где она все время - с начала и до конца - будет говорить по-латышски", - сказал Алвис Херманис во время интервью в программе Aktuālā intervija. 1:1.

Ранее переехавшая в Латвию после начала войны в Украине российская актриса Чулпан Хаматова призналась в разговоре с изданием rus.nra.lv, что сдала экзамен на знание латышского языка. Актриса сообщила об этом во время обсуждения грядущего спектакля "Страна глухонемых" в Новом Рижском театре.

"Я хотела весь новый спектакль посвятить изучению преодоления преграды голоса. И изучению латышского языка. Кстати, недавно сдала экзамен на знание латышского языка", - рассказала Хаматова, которая после переезда в Латвию устроилась в Новый Рижский театр.

С какой целью и на каком уровне актриса сдала экзамен, в материале не упоминается.

Как сообщалось, 16 августа на пресс-конференции Новый Рижский театр рассказал о планах на будущий сезон. Чулпан Хаматова вернется в латышской сценической версии фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих". Об этом сообщается на странице театра. Спектакль будет носить название "Страна глухонемых".