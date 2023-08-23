Видео ⟩ "Bentley vs Solaris": смелая водитель таллиннского автобуса взорвала Сеть

Редакция Limon.ee связалась с самой Ириной Хямяляйнен, чтобы узнать, каково это - проснуться знаменитой.

Совсем недавно за баранкой!

Ирина работает в компании TLT всего ничего - около четырех с половиной месяцев, кажется, она и пришла в эту фирму, чтобы популяризировать общественный транспорт в столице. После такого видео, безусловно, пассажиров станет больше. Быть может, и пробки исчезнут со столичных дорог, потому что все будут искать Ирину?

"На мою ежедневную жизнь ролик повлиял таким образом, что иногда подходят в автобусе пассажиры и интересуются, мой ли TikTok, и говорят спасибо за позитивное видео. Это здорово, особенно меня радует, что так много открытых и позитивных людей. В фирме тоже отреагировали хорошо. Позвонили, поблагодарили", - говорит водитель Ирина Хямяляйнен.

Это не единственное шуточное видео на странице женщины-водителя, она выставила еще несколько веселых роликов, которые тоже смогли поднять настроение пользователем соцсети TikTok. А еще Ирина поделилась главным секретом: "Несмотря на всю гламурность ситуации, семечки в перерыве для водителя автобуса - это святое дело!".

TLT: "Мы делаем всё для того, чтобы таллиннские автобусы были такими же удобными и безопасными, как Bentley"