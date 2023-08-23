Давление нелегальной иммиграции на границе с Беларусью растет

Такое количество нарушителей границы за один день является одним из самых больших и свидетельствует о постоянно растущем давлении нелегальной иммиграции, осуществляемом Белоруссией на границе.

Уже сообщалось, что в понедельник, 21 августа, пограничники остановили на границе 107 человек, а 14 августа в Латвию пытались проникнуть 96 человек.

С начала года незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались уже 6277 человек, за весь прошлый год - 5286 человек.

Принимая во внимание быстрорастущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, Государственная пограничная охрана мобилизовала дополнительных пограничников для усиления охраны внешней границы.

Такое решение было принято в связи с быстро нарастающей угрозой на латвийско-белорусской границе (за вчерашний день было выявлено 96 попыток незаконного пересечения государственной границы), а также возросшей вовлеченностью белорусских властей в организацию потока нелегалов.

Предоставление ежегодных отпусков должностным лицам ГПО прекращается, а пограничники, находящиеся сейчас в ежегодном отпуске, отозваны из него.

Государственная пограничная охрана также запросила дополнительную поддержку Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

28 августа в Варшаве состоится встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, в ходе которой также будет дана оценка ситуации на границе с Беларусью. Страны Балтии и Польша также обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью.