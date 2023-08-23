Российские власти разрушили практически все планы производства гражданской авиации

Спустя год после принятия программы развития воздушного транспорта российские власти уже начали ей вредить. Практически все планы по созданию новых гражданских самолетов, которые должны были заменить модели, ставшие недоступными из-за санкций, оказались на грани срыва, говорится в исследовании издания "Холод".
Из восьми перспективных моделей, которые могли заменить Boeing и Airbus, по-прежнему продолжается развитие всего двух моделей. Среди них - региональная модель "Ладога" и самолет для длительных перелетов Ил-96. Более того, российские авиастроительные предприятия даже не начали практическое проектирование и строительство этих моделей - это планируется сделать только в 2025 году.
Скорее всего, не будут реализованы планы по производству МС-21 и Ил-114-300. Производство первого самолета остановили санкции - в это модели планировалось использовать много западных компонентов. Слабое место Ил-114-300 - двигатель. Он не смог пройти летнее испытания и привел к крушению военного Ил-112В. Так как найти новый двигатель не удалось, реализация планов по производству этого типа самолетов отложена на неопределенное время.
Первый полет на "заместителе импорта" Sukhoi Superjet откладывался уже пять раз. Производители хотят пройти сертификацию с новым двигателем и получить разрешение на пассажирские перевозки. Четырех месяцев, которые изначально требовались для прохождения сертификации, оказалось мало, указывает издание. Проблемы возникли даже у той версии Superjet, в которой использовались иностранные детали. Вместо 19 запланированных самолетов в 2023 году удалось закончить только шесть.
Неудачи преследуют и производство Ту-214. На это повлияла война в Украине. Казанский авиазавод испытывает острую нехватку комплектующих, а поставщики не могут обеспечить поставки, поскольку приоритет отдается "оборонным заказам". За первые шесть месяцев этого года было выпущено всего два самолета Ту-214.
Есть проблемы и с моделями региональных самолетов Л-410 и ЛМС-901 ("Байкал"). Первая модель фактически является иностранным самолетом - чешская компания Aircraft Industries была куплена Уральской горно-металлургической компанией, но после начала войны в Украине Чехия пресекла любые дела с Россией.
Получить новые детали в условиях санкций стало невозможно. "Байкал" так и не смог добиться независимости от иностранных двигателей - поиски замены американскому двигателю General Motors закончились неудачей. Официально производство ЛМС-901 должно начаться в следующем году, но официальные лица называют эти планы неосуществимыми.
После начала войны в Украине мировые авиационные лидеры первыми ввели жесткие санкции против России. Boeing и Airbus приостановили поставки новых самолетов своим российским партнерам в марте 2022 года, и с тех пор Россия не получает ни новых самолетов, ни запчастей. Вскоре к этим санкциям присоединились бразильская компания Embraer и канадская Bombardier. В ответ на санкции Россия начала национализировать чужую собственность - самолеты просто переоформлялись на российские компании.
Однако без должного технического обслуживания иностранные самолеты будут пригодны для эксплуатации в России только до 2025 года, считает глава Ростеха Сергей Чемезов. Понимая, что отечественные аналоги Boeing и Airbus будут менее современными, российские власти хотят найти к к 2025 году им хоть какую-то замену. Однако в настоящее время производство этих аналогов сталкивается с проблемами, связанными с преимущественным выделением ресурсов на военные нужды.
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