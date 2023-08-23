Российские власти разрушили практически все планы производства гражданской авиации

Неудачи преследуют и производство Ту-214. На это повлияла война в Украине. Казанский авиазавод испытывает острую нехватку комплектующих, а поставщики не могут обеспечить поставки, поскольку приоритет отдается "оборонным заказам". За первые шесть месяцев этого года было выпущено всего два самолета Ту-214.

Есть проблемы и с моделями региональных самолетов Л-410 и ЛМС-901 ("Байкал"). Первая модель фактически является иностранным самолетом - чешская компания Aircraft Industries была куплена Уральской горно-металлургической компанией, но после начала войны в Украине Чехия пресекла любые дела с Россией.

Получить новые детали в условиях санкций стало невозможно. "Байкал" так и не смог добиться независимости от иностранных двигателей - поиски замены американскому двигателю General Motors закончились неудачей. Официально производство ЛМС-901 должно начаться в следующем году, но официальные лица называют эти планы неосуществимыми.

После начала войны в Украине мировые авиационные лидеры первыми ввели жесткие санкции против России. Boeing и Airbus приостановили поставки новых самолетов своим российским партнерам в марте 2022 года, и с тех пор Россия не получает ни новых самолетов, ни запчастей. Вскоре к этим санкциям присоединились бразильская компания Embraer и канадская Bombardier. В ответ на санкции Россия начала национализировать чужую собственность - самолеты просто переоформлялись на российские компании.

Однако без должного технического обслуживания иностранные самолеты будут пригодны для эксплуатации в России только до 2025 года, считает глава Ростеха Сергей Чемезов. Понимая, что отечественные аналоги Boeing и Airbus будут менее современными, российские власти хотят найти к к 2025 году им хоть какую-то замену. Однако в настоящее время производство этих аналогов сталкивается с проблемами, связанными с преимущественным выделением ресурсов на военные нужды.