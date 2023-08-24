Евгений Пригожин мертв? Что известно

В разговоре с Би-би-си собеседники в ЧВК «Вагнер» тоже говорили о том, что переходить под контроль армии бойцы не хотят.

На фронт в Украину наемники Пригожина так и не вернулись. Но и изгнания бизнесмена из России, судя по всему, не произошло. Два последних месяца СМИ почти в ежедневном режиме следили за тем, как самолеты, связанные с Пригожиным, курсировали между Минском, Петербургом и Москвой. Сам бизнесмен при этом стал намного реже писать в соцсетях.

В конце июля связанные с Пригожиным каналы утверждали, что его заметили на саммите Россия-Африка. С учетом давних интересов ЧВК «Вагнер» в Африке многие наблюдатели восприняли это как знак того, что Пригожин перенесет свою активность именно туда.

И действительно, за два дня до катастрофы джета в Тверской области в соцсетях появилось видеообращение Пригожина якобы из одной из африканских стран.

«Кошмарим ИГИЛ, „Аль-Каиду“ и других бандосов», — говорил на нем бизнесмен. Это пока остается последним его публичным заявлением.

Бизнес Пригожина и финансирование ЧВК «Вагнер»