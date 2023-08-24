СМИ: На месте крушения самолета найден телефон Пригожина

По информации источника, останки Пригожина еще не идентифицированы на 100%, однако в его смерти нет никаких сомнений, пишет УНИАН.

Источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что осмотр места катастрофы и тел погибших начался только ночью, так как до этого там работали саперы и ожидалось прибытие сотрудников Следственного комитета и ФСБ из Москвы.

После осмотра останков их увезли в Тверь, где с утра будет проведена процедура опознания. Для официального опознания большинства тел потребуется анализ ДНК.

На месте катастрофы самолета Пригожина было найдено 10 тел, что соответствует количеству людей, находившихся в самолете, сообщил источник в чрезвычайных службах. Поисковая операция уже завершена.

Напомним, в среду вечером под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет развалился в воздухе на части. Борт связан с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Росавиация сообщила, что человек с таким именем и фамилией был в списке пассажиров самолета. Всего их было семь, членов экипажа - трое. В катастрофе, по предварительным данным, никто не выжил, но официальных подтверждений гибели основателя "Вагнера" пока так и не появилось. О его смерти в результате авиакатастрофы сообщили несколько СМИ, в том числе и близкие к самому Пригожину, со ссылкой на анонимные источники.