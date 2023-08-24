Трагедия в Агенскалнсе: девушка оставила предсмертную записку и выпрыгнула из окна гостиницы

Сотрудница гостиницы рассказала передаче, что девушка сама выбрала это здание и оставила предсмертную записку матери. Она поднялась на шестой этаж, открыла окно и упала - не было ни крика, ни крови.

Сотрудница гостиницы связалась со спасателями и вместе с одним постояльцем вызвала скорую помощь, однако медикам спасти жизнь девушки не удалось. Инцидент трактуется как самоубийство.

Работники гостиницы допускают, что здание было выбрано потому, что оно самое высокое во всей округе. Три экипажа стражей порядка и следователи работали на месте происшествия длительное время. Территория у дверей гостиницы была ограничена, в нее могли зайти только клиенты и сотрудники.

Начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Личность погибшей установлена.

Работу полиции сильно облегчит зафиксированное на гостиничных камерах видеонаблюдения.

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