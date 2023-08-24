Директор рижской школы о начале учебного года: "Нам всем страшно"

"Важно, чтобы мы все учились в единой школе", - сказала министр.

Несмотря на то, что учителя и раньше были обязаны владеть государственным языком на уровне C1 (даже если до этого они не учили детей на латышском языке), все еще есть педагоги, которые не освоили язык на этом уровне - за последнее время школам пришлось уволить около 100 таких учителей.

Таким образом, одной из проблем, с которой могут столкнуться школы на пути к обучению на латышском языке, является нехватка учителей.

У министра сложилось впечатление, что в Даугавпилсе и Резекне переход на единую школу не воспринимается местными властями как задача государственной важности.

Для контроля за соблюдением требований закона Государственная служба качества образования в следующем учебном году будет более активно контролировать школы меньшинств, в том числе проводя внеплановые проверки. Уровень готовности школ сильно различается.

Директор 34-й Рижской средней школы Наталья Рогалева говорит: "Я согласна с тем, что переход необходим, но, во-первых, решения надо было принимать раньше, чтобы было больше времени на подготовку, а во-вторых, начинать его осуществление надо было с дошкольного возраста и первого класса, а не так, как сейчас. Для учеников 4-х и 7-х классов переход будет очень сложным".

"Знания латышского языка - это одно, а для того, чтобы изучать на нем разные предметы, нужен другой уровень.

В классах, где преподавание будет вестись только на латышском языке, будут работать коллеги, которые очень хорошо владеют латышским языком, но они все равно боятся, как это будет. Нам всем страшно.

Поэтому я бы сказала, что главное, что нужно, - это психологическая поддержка", - говорит директор 22-й Рижской средней школы Ирина Романова.