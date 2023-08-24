Laska Bar на Бирзниека-Упиша сообщил о своем закрытии

Вчера, 23 августа, рижский Laska Bar сообщил в своих социальных сетях, что закрывается, а последним днем работы заведения станет 3 сентября.
"Дорогие друзья! Мы сообщаем вам печальную новость.
Laska Bar на Э. Бирзниека-Упиша, 8Б, закрывается. Это не наше решение, мы обязаны освободить помещение по договору в связи со сменой собственника", - написала команда бара в Instagram.
При этом второе заведение - Laska V21 на улице Вагону - продолжит свою работу.
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