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Laska Bar на Бирзниека-Упиша сообщил о своем закрытии

rus.tvnet.lv
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Фото: instagram/laska.bar/

Вчера, 23 августа, рижский Laska Bar сообщил в своих социальных сетях, что закрывается, а последним днем работы заведения станет 3 сентября. 

"Дорогие друзья! Мы сообщаем вам печальную новость.

Laska Bar на Э. Бирзниека-Упиша, 8Б, закрывается. Это не наше решение, мы обязаны освободить помещение по договору в связи со сменой собственника", - написала команда бара в Instagram.

При этом второе заведение - Laska V21 на улице Вагону - продолжит свою работу.

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