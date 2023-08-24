Видео ⟩ Российские войска сами уничтожили свой самый современный танк

Российские источники поделилась видео, на котором утверждается, что с помощью беспилотника "Ланцет" они уничтожили словенский танк М-55С. Правда, посмотрев видео внимательнее, можно сделать вывод, что это российский танк Т-90М, брошенный армией РФ.

Самый совершенный российский основной боевой танк Т-90М легко узнать по ряду визуальных отличий, включая дистанционно управляемый боевой модуль, 125-мм гладкоствольную пушку 2А46 и кормовую броню.

Возможно, беспилотник "Ланцет" допустил ошибку, поэтому российская армия преподнесла эту информацию как "достижение". Также есть вероятность, что россияне уничтожили танк намеренно, чтобы он не попал в руки украинских военных.

Epic.



Russian sources shared this footage claiming that they hit Slovenian M-55S with Lancet kamikaze UAV.



But it was an abandoned Russian T-90M tank. pic.twitter.com/a7dXc6sxkd — Clash Report (@clashreport) August 22, 2023

Эти танки еще называют "Прорыв". В армии России этот танк считается самой современной боевой платформой. Это глубокая модернизация основного боевого танка Т-90.

На Т-90М установлена новая башня, отличная от стандартной модели. Также у Т-90М более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен многоканальной системой наблюдения, позволяющей применять оружие в любое время суток. Кроме того, его главным преимуществом является обмен данными с другими транспортными средствами в режиме реального времени.

Танк Т-90М значительно опережает своего предшественника Т-90 по своей боевой эффективности, сохраняя при этом преимущества предыдущей модели.