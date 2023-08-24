Видео ⟩ Мужчина приставал к 11-летней девочке. Жители Зиепниеккалнса противостоят возможному педофилу

Во вторник, 22 августа, около 7:00 часов утра 11-летняя девочка села в автобус, чтобы навестить подругу. Бородатый незнакомец наблюдал за ней около 20 минут, а затем попытался сделать следующий шаг, рассказывает программа.

Мужчина достал из кармана листок, и уходя из автобуса кинул его девочке. Там было послание и его номер телефона.

Девочка сразу связалась с матерью. Пока девочка описывала ситуацию родителям по телефону, незнакомец жестикулировал и навязчиво стучал в окно автобуса, чтобы она прочитала, по его мнению, романтическое письмо.

Девочка утверждает, что записка была уже подготовлена ​​и мужчина не писал ее в автобусе, передает Degpunktā.

Мать не позволяла дочке закончить телефонный разговор, пока та не дошла до дома подруги. Затем мать обратилась к жителям района с помощью социальных сетей.

Некоторые жители Зиепниеккалнса решили встретиться с предполагаемым педофилом самостоятельно, притворившись девочкой. С помощью WhatsApp им удалось договориться о встрече и познакомиться с предполагаемым педофилом.

Мужчина ждал школьницу с розами в руках. К его удивлению, перед ним стояли неизвестные мужчины, тогда он ушел.

В полицию по этому поводу пока никто не обращался.