Мнение эксперта ⟩ Как смерть Пригожина повлияет на войну России в Украине?

Политик подчеркнул, что необходимо смотреть на то, как будет развиваться и вести себя ЧВК "Вагнер" в будущем. Хотя покойные лидеры ЧВК "Вагнер" играли очень важную роль в организации, и их исчезновение со сцены не останется без последствий, Раев не считает, что ЧВК "Вагнер" радикализируется или станет более активным.

Весьма вероятно, что смерть Пригожина и его соратников является хорошей новостью для Украины, поскольку ЧВК "Вагнер" может деградировать до уровня других военных организаций, в результате чего угроза, вероятно, может снизиться, а сама организация станет слабее, прогнозирует Раев.

Не исключено, что "Вагнер" будет прикреплен к другим военным организациям с целью участия в боевых действиях в Украине.

"Есть вероятность, что российские власти хотят закончить историю с ЧВК "Вагнер" и включить группу в более послушную организацию, а затем вовлечь ее в войну в Украине", - подчеркнул эксперт.