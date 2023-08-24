Мнение эксперта ⟩ Как смерть Пригожина повлияет на войну России в Украине?

В настоящее время гибель главы ЧВК "Вагнер" окажет минимальное влияние на войну в Украине, прогнозирует депутат Сейма Латвии, бывший командир Сухопутных сил Латвии, полковник запаса Игорь Раев.
Политик подчеркнул, что необходимо смотреть на то, как будет развиваться и вести себя ЧВК "Вагнер" в будущем. Хотя покойные лидеры ЧВК "Вагнер" играли очень важную роль в организации, и их исчезновение со сцены не останется без последствий, Раев не считает, что ЧВК "Вагнер" радикализируется или станет более активным.
Весьма вероятно, что смерть Пригожина и его соратников является хорошей новостью для Украины, поскольку ЧВК "Вагнер" может деградировать до уровня других военных организаций, в результате чего угроза, вероятно, может снизиться, а сама организация станет слабее, прогнозирует Раев.
Не исключено, что "Вагнер" будет прикреплен к другим военным организациям с целью участия в боевых действиях в Украине.
"Есть вероятность, что российские власти хотят закончить историю с ЧВК "Вагнер" и включить группу в более послушную организацию, а затем вовлечь ее в войну в Украине", - подчеркнул эксперт.
В настоящее время большое количество боевиков ЧВК "Вагнер" находится в так называемых отпусках, и об их деятельности ничего не слышно, если не считать небольшого выступления в Африке. Также в условиях нынешней войны в Украине их деятельность не видна.
В то же время российские планы возможного нападения на Украину с севера витают в воздухе, и Украине придется учитывать это при планировании своих дальнейших операций.
Ранее RUS TVNET сообщал, что по мнению американского Института изучения войны (ISW) президент России Владимир Путин "почти наверняка" отдал приказ военному командованию РФ сбить самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Напомним, что в среду, 23 августа, недалеко от села Куженкино в Тверской области России разбился принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину самолет. Гибель Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина подтвердили издание "Фонтанка", председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и провластный телеканал "Царьград". Позднее смерть Пригожина подтвердила Росавиация.
Как уточнили в МЧС РФ, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. К ночи поисковая операция на месте крушения самолета была завершена, были обнаружены останки всех десяти человек, находившихся в самолете.
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