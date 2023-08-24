Подоляк против переговоров с путинской Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался против мирных переговоров с Россией на нынешнем этапе. "Поощрить Россию сейчас переговорами, значит поощрить следующий этап войны", - заявил он в интервью Русской редакции медиакомпании DW в четверг, 24 августа.

"Российская Федерация является классической страной-оккупантом, которая вошла на чужую территорию с одной-единственной целью - уничтожать здесь гражданское население и захватывать эту территорию, уничтожая опять же государственность Украины. Войну остановить тем, что ты сядешь за стол переговоров, как это было в 2014 году, оставив за Россией часть оккупированных территорий, это значит, что ты хочешь перенести войну на следующие годы, на следующие поколения, и при этой война будет гораздо более масштабней", - пояснил он свою позицию.

Бессмысленность переговоров с путинской Россией

"Для нынешнего типа войны не существует компромиссов, не существует переговорных площадок. В России не с кем разговаривать, потому что Россия не настроена на переговоры, Россия настроена только на уничтожение Украины", - считает Подоляк.