Видео ⟩ Некоторые водители паркуют авто на местах для семей, родители недовольны

Родители подняли вопрос о семейных парковках у супермаркетов. Нередко водители оставляют там свои автомобили, даже если у них нет детей, поэтому возникает вопрос: предусмотрены ли законодательно правила пользования этими парковочными местами? В вопросе разбиралась передача Bez Tabu.
В будний день днем программа Bez Tabu зафиксировала нескольких водителей, которые припарковали машину на семейной парковке, но пошли в магазин без детей.
В одном из торговых центров висит табличка о том, что на стоянке можно оставлять автомобили с детским креслом. Тогда водители по-своему трактуют эти правила, указывая, что машину можно оставить, если есть автокресло, но ребенок остался дома.
Администрация торговых центров заявляет, что семейные парковочные места - это лишь инициатива магазина.
Понятно, что есть и недобросовестные клиенты, которые без причины паркуют в этих местах свои машины, однако ежедневно это не контролируется. А в CSDD напоминают, что до сих пор нет закона, регулирующего эти парковочные места.
Представитель CSDD отмечает, что в настоящее время есть более важные вопросы, которые необходимо решать, например, парковочные места для инвалидов.
Если спешить с изменением законодательства не стоит, то операторы частных парковок могут рассмотреть возможность включения в правила пункта о семейных парковочных местах.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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