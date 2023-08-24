Видео ⟩ Некоторые водители паркуют авто на местах для семей, родители недовольны

В будний день днем ​​программа Bez Tabu зафиксировала нескольких водителей, которые припарковали машину на семейной парковке, но пошли в магазин без детей.

В одном из торговых центров висит табличка о том, что на стоянке можно оставлять автомобили с детским креслом. Тогда водители по-своему трактуют эти правила, указывая, что машину можно оставить, если есть автокресло, но ребенок остался дома.

Администрация торговых центров заявляет, что семейные парковочные места - это лишь инициатива магазина.

Понятно, что есть и недобросовестные клиенты, которые без причины паркуют в этих местах свои машины, однако ежедневно это не контролируется. А в CSDD напоминают, что до сих пор нет закона, регулирующего эти парковочные места.

Представитель CSDD отмечает, что в настоящее время есть более важные вопросы, которые необходимо решать, например, парковочные места для инвалидов.

Если спешить с изменением законодательства не стоит, то операторы частных парковок могут рассмотреть возможность включения в правила пункта о семейных парковочных местах.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu