Фото и Видео ⟩ В День независимости Украины прошло шествие "Дорога подсолнухов"

"В 1991 году Советский Союз "развалился, как гигант на глиняных ногах", и это дало многим странам, в том числе Украине и Латвии, возможность быть свободными", - сказал Кирсис, обращаясь к собравшимся, отметив, что Украина уже второй раз празднует День независимости в условиях войны.

По словам мэра, сейчас в Риге проживают более 20 тысяч украинцев, а 1 сентября в школу пойдут более 1000 украинских детей.

Около 400 человек собрались в Верманском парке на благотворительный концерт в поддержку украинской армии. Некоторые из них были одеты в вышитые рубашки и держали в руках украинские флаги или подсолнухи.

Собравшихся приветствовал оркестр Земессардзе, исполнивший мотивы латвийских и украинских народных песен. Также были исполнены гимны Латвии и Украины.

Ассоциация Tavi draugi второй год подряд организует акцию "Дорога подсолнухов", приглашая присоединиться каждого жителя Латвии и украинцев, проживающих в Латвии. Как и в прошлом году, "Дорога подсолнухов", посвящена неустанной борьбе Украины за свободу.