Фото и Видео ⟩ В День независимости Украины прошло шествие "Дорога подсолнухов"

Согласно международному праву, украинцы являются жертвами войны, и пока война в Украине не закончится, никто не сможет заставить их думать иначе, заявил Анатолий Куцевол, посол Украины в Латвии, выступая перед собравшимися в Верманском парке.
Галерея: День независимости Украины в Риге
"К сожалению, жертвы есть сейчас, будут и завтра, и о многих мы узнаем, когда война закончится", - сказал посол.
Отмечая День независимости Украины, общество Tavi draugi в сотрудничестве с посольством Украины и Рижской думой организовало в четверг, 24 августа, шествие "Дорога подсолнухов", которое началось от общества Tavi draugi на улице Вентспилс 50, корпус 3, до сцены Верманского парка. В конце шествия послу Украины в Латвии преподнесли главный элемент флешмоба - букет подсолнухов.
Видео: День независимости Украины в Риге
Обращаясь к собравшимся, посол заявил, что День независимости "очень важный день" для украинцев. Украина более девяти лет воюет за свои территории, потому что "одна агрессивная страна, решила, что они имеют право расстреливать города ракетами, бомбить их только потому, что хотят".
Посол поблагодарил Латвию за предоставленную гуманитарную и военную помощь. "Многие украинцы обрели в Латвии свой второй дом. Это неоценимая поддержка, мы всегда будем помнить и ценить ее", - заверил посол.
Мэр Риги Вилнис Кирсис заверил, что Рига продолжит оказывать необходимую помощь Украине.
"В 1991 году Советский Союз "развалился, как гигант на глиняных ногах", и это дало многим странам, в том числе Украине и Латвии, возможность быть свободными", - сказал Кирсис, обращаясь к собравшимся, отметив, что Украина уже второй раз празднует День независимости в условиях войны.
По словам мэра, сейчас в Риге проживают более 20 тысяч украинцев, а 1 сентября в школу пойдут более 1000 украинских детей.
Около 400 человек собрались в Верманском парке на благотворительный концерт в поддержку украинской армии. Некоторые из них были одеты в вышитые рубашки и держали в руках украинские флаги или подсолнухи.
Собравшихся приветствовал оркестр Земессардзе, исполнивший мотивы латвийских и украинских народных песен. Также были исполнены гимны Латвии и Украины.
Ассоциация Tavi draugi второй год подряд организует акцию "Дорога подсолнухов", приглашая присоединиться каждого жителя Латвии и украинцев, проживающих в Латвии. Как и в прошлом году, "Дорога подсолнухов", посвящена неустанной борьбе Украины за свободу.
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