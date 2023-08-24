В Беларуси демонтируют лагерь ЧВК "Вагнер"

В Беларуси постепенно демонтируют лагерь ЧВК "Вагнер" под Осиповичами в Могилевской области, разобрана уже треть палаток, сообщила в четверг, 24 августа, белорусская служба "Радио Свобода", изучившая полученный от компании Planet Labs спутниковый снимок от 23 августа. При этом журналисты отмечают, что площадь лагеря стала уменьшаться задолго до крушения в России самолета, на борту которого предположительно погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Лагерь "вагнеровцев" в Беларуси возник в конце июня после мятежа ЧВК "Вагнер", когда наемники при посредничестве белорусского правителя Александра Лукашенко отправились в Беларусь. По подсчетам "Радио Свобода", в северной части лагеря было расположено 129 палаток, демонтировано уже 65 из них. В западной части лагеря разобрано 27 из 64 палаток, в центральной части - 9 из 80. Таким образом, из 273 жилых палаток демонтирована сто одна.