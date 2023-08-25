Пентагон назвал самую вероятную версию случившегося с самолетом Пригожина

У Пентагона нет информации о том, что самолет главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был бы сбит с ракетой типа "земля-воздух", в четверг сообщил представитель Министерства обороны США по связи с прессой Пат Райдер.
"Нет информации, которая бы свидетельствовала о том, что была ракета "земля-воздух", - сказал Райдер.
Прозвучавшие предположения о том, что самолет сбила ракета, он назвал "неточными".
Первоначальная оценка разведывательных служб США заключается в том, что падение самолета Пригожина вызвал взрыв, сообщило журналистам должностное лицо разведывательных служб, пожелавшее остаться анонимным.
Однако, это должностное лицо, о котором сообщает агентство AP, не предоставило более подробной информации о том, что могло бы вызвать взрыв.
В среду вечером в Тверской области России упал частный самолет Пригожина Embraer. Погибли все десять человек, находившиеся на борту: семь пассажиров и три члена экипажа. Среди пассажиров находился Пригожин и несколько командиров ЧВК "Вагнер".
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