Русский добровольческий корпус призвал ЧВК "Вагнер" повторить мятеж

РДК опубликовал этот призыв в своем Telegram-канале.

"Обращаюсь к бойцам ЧВК "Вагнер", для которых доблесть и честь имеют еще хоть какой-то смысл. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваш отец-основатель и командиры. И вы прекрасно знаете, кто за этим стоит. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором: либо встать в стойло министерства обороны РФ и служить цепными псами для палачей ваших командиров, или отомстить.

Чтобы отомстить, вам нужно перейти на сторону Украины. Если вы не совершали военных преступлений, мы приглашаем вас в наши ряды. Давайте вместе закончим кровавую мясорубку "СВО", а потом отправимся маршем на Москву.

И в этот раз не будем останавливаться за 200 километров от МКАД, а дойдем до конца", - говорит лидер РДК.

РДК утверждает, что тем бойцам ЧВК "Вагнер", кто добровольно перейдут на сторону Украины, со стороны ВСУ и Минобороны Украины якобы "гарантируется безопасность и достойные условия". При этом официальные представители украинских властей это не комментировали.