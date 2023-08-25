Саманта вернулась в сиквел сериала "Секс в большом городе"

Ким Кэттролл, наиболее известная по роли Саманты Джонс в сериале "Секс в большом городе", появилась в начале финала второго сезона сериала "И просто так…" в сцене, снятой отдельно от сцены с Сарой Джессикой Паркер.

Саманта позвонила Кэрри из машины и сообщила, что ее рейс задержали и она не успеет на званый обед, который та устраивала.

Поклонников сериала это появление обрадовало.