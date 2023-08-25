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Саманта вернулась в сиквел сериала "Секс в большом городе"

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Ким Кэттролл
Ким Кэттролл Фото: Richard Shotwell/Invision/AP/Scanpix

67-летняя американская актриса Ким Кэттролл (Kim Cattrall) появилась в обещанном эпизоде в финальной серии проекта "И просто так…", пишет Daily Mail.

Ким Кэттролл, наиболее известная по роли Саманты Джонс в сериале "Секс в большом городе", появилась в начале финала второго сезона сериала "И просто так…" в сцене, снятой отдельно от сцены с Сарой Джессикой Паркер.

Саманта позвонила Кэрри из машины и сообщила, что ее рейс задержали и она не успеет на званый обед, который та устраивала.

Поклонников сериала это появление обрадовало. 

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