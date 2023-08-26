Аферисты и мошенники по знаку Зодиака: обведут вокруг пальца в два счета!

Многих подкупает простота представителей этого знака Зодиака и их непосредственность. Эти качества становятся "проходным билетом" в любое помещение и даже в любую душу!

Тельцы способны настолько искренне лгать и так жалостливо просить о помощи, что окружающие просто не могут отказать им, причем в любой просьбе.

Но как только подопечный Венеры получит желаемое, он тут же исчезнет с деньгами, чтобы никогда больше не появиться в жизни обманутых им людей.

Жизнь показывает, что чаще всего Тельцы выманивают деньги на "операции больным детям", а также на всевозможные социальные проекты, которые на деле никогда не будут осуществлены.

4. Лев

Лев - настоящий аферист, который с легкостью обведет вокруг пальца наивных людей и при этом не будет терзаться муками совести. Чтобы завладеть чужим имуществом или занять желанную должность, Льву не нужно применять силу.

Обладая влиянием на окружающих,

этот человек задействует целую систему людей, идущих у него на поводу, чтобы подтасовать факты, запугать или ввести в заблуждение нужного человека.

Что интересно, Лев - не тот человек, который будет обманывать старушек, вероломно проникая к ним в квартиру и забирая последние сбережения. Он всегда действует по-крупному, организовывая финансовые пирамиды и выводя в офшоры целые состояния.

3. Стрелец