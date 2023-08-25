Колумбия ввела третий пол в официальных документах

Колумбия начала выдавать паспорта, в которых предусмотрена опция для указания третьего пола - "X" для людей, не идентифицирующих себя ни в качестве мужчин, ни в качестве женщин. "Министерство иностранных дел признает существование гендерного разнообразия", - заявила представитель паспортной службы Андреа Гарсон в видео, опубликованном в четверг, 24 августа, на сайте и в соцсетях МИД Колумбии.

"Мы продолжаем следовать нашей стратегии технологического обновления и улучшения наших услуг и процедур. Это социальная справедливость", - указало ведомство. Колумбийцы могут воспользоваться новым правом как в своей стране, так и в ее зарубежных представительствах, сообщается далее.

Аналогичная возможность есть в более чем 10 странах мира

В марте 2022 года суд в Колумбии признал право граждан указывать свой пол как небинарный в официальных документах, удостоверяющих личность. По официальным данным, за последующие семь месяцев 26 граждан этой страны приняли решение внести соответствующие изменения в свои удостоверения личности и свидетельства о рождении.

Таким образом Колумбия вошла в число более 10 стран мира, которые разрешают указание третьего пола в официальных документах. В их число входят, среди прочих, Германия, США, Мексика, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Пакистан и Непал.