"Ложь абсолютная". Кремль отрицает причастность к гибели Пригожина

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в пятницу, 25 августа, что заявления Запада об убийстве лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по приказу Кремля являются "абсолютной ложью". В Кремле также отказались окончательно подтвердить его смерть, сославшись на необходимость дождаться результатов экспертиз, сообщает британская газета The Guardian.
Выступая перед журналистами, Песков заявил, что "вокруг авиакатастрофы" и "трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина" появляется "очень много спекуляций".
"Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная". Также Песков заявил, что точных фактов о случившемся пока немного, и они должны быть установлены в ходе следственных действий.
В конце разговора Песков заявил, что невозможно сказать, приедет ли Путин на похороны Пригожина, поскольку у него "очень насыщенный график".
ISW: Приказ убить Пригожина, скорее всего, отдал Путин
Приказ об убийстве Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в среду, 23 агуста, скорее всего, был отдан Путиным, считают в Институте изучения войны США (ISW).
"Маловероятно, что представители российского военного ведомства, в частности министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов, расправились бы с Пригожиным без приказа Путина", - заключают аналитики центра, добавляя, что вся российская элита, вероятно, была убеждена, что после июньского переворота Пригожин остался жив только благодаря милости Путина.
ISW согласен с мнением, что крушение самолета Пригожина произошло не случайно 23 августа - ровно через два месяца после начала бунта 23 июня.
Аналитический центр напоминает, что утром того же 23 августа, российское государственное информационное агентство "РИА Новости" распространило информацию об увольнении генерала Сергея Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами.
Суровикин, который ранее командовал российскими войсками в Украине, исчез из поля зрения после восстания Пригожина, после чего распространились сообщения о том, что он был задержан за то, что был сторонником Пригожина. "Официальное подтверждение увольнения Суровикина в российских государственных СМИ в один день с убийством Пригожина, скорее всего, не является совпадением", - говорят американские аналитики.
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