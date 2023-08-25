"Ложь абсолютная". Кремль отрицает причастность к гибели Пригожина

Выступая перед журналистами, Песков заявил, что "вокруг авиакатастрофы" и "трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина" появляется "очень много спекуляций".

"Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная". Также Песков заявил, что точных фактов о случившемся пока немного, и они должны быть установлены в ходе следственных действий.

В конце разговора Песков заявил, что невозможно сказать, приедет ли Путин на похороны Пригожина, поскольку у него "очень насыщенный график".

ISW: Приказ убить Пригожина, скорее всего, отдал Путин

Приказ об убийстве Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в среду, 23 агуста, скорее всего, был отдан Путиным, считают в Институте изучения войны США (ISW).