Поток нелегальных мигрантов в Латвию удивил главу погранохраны Литвы

"Мы определенно наблюдаем рост, особенно на границе с Латвией. Цифры в последние дни действительно удивляют - каждый день фиксируется более сотни попыток незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу", - сказал в пятницу, 25 августа, журналистам начальник пограничной службы.

За последнюю неделю число мигрантов, пытавшихся пересечь границу Беларуси и Латвии, варьировалось от 11 до 143 человек в день. В Литве их число колебалось от нескольких до нескольких десятков.

"Именно поэтому нашими латвийскими коллегами были приняты решения об усилении охраны границы, а также решение об усилении пограничной службы Латвии другими учреждениями. Мы также реагируем гибко, оцениваем ситуацию и в зависимости от ситуации и степени риска принимаем решения о привлечении других учреждений", - сказал Любаевас.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте вновь заявила, что мигранты могут пытаться воспользоваться тем, что на границе с Беларусью Латвия принимает меньше мер, чем Литва.

"В Латвии до сих пор нет физического барьера, нет систем пограничного наблюдения, лишь недавно задействована армия. Поэтому все эти решения, принятые в Литве, означают, что наша граница просто закрыта, а в Латвии ситуация иная", - отметила министр.

То, что мигранты хлынули в Польшу, министр объяснила еще и тем, что из Польши удобнее добираться в страны Западной Европы.

По данным пограничников на утро пятницы, попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Литве не было, на границе с Латвией нелегально пересечь границу пытались 53 иностранца, а в среду польские пограничники не пропустили в страну 175 мигрантов.

Наплыв мигрантов из Беларуси начался в 2021 году. Считается, что он был организован белорусским режимом в отместку за введенные санкции.