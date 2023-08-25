Спустя год после сноса памятника Красной армии в Пардаугаве благоустройство парка Победы продолжается.
Как сообщили в Рижской думе, реализация первого этапа проекта "Реновация парка Победы и благоустройство территории" укладывается в запланированные сроки. В настоящее время продолжается активная разработка и согласование решений.
Концепция благоустройства парка Победы предусматривает проведение работ в два этапа. Финансирование первого составляет 7 695 900 евро.
На первом этапе на площади в девять гектаров будет создана живописная часть парка. Планируется создать водоем площадью около 0,5 га с благоустроенным берегом и мостиками. Будет построена лыжно-коньковая трасса длиной один километр, которая не будет пересекаться с пешеходными дорожками, так как на пересечениях будут построены мосты и тоннели.
Галерея: Год со дня сноса памятника Красной армии: что происходит в парке Победы сейчас?
В проекте предусмотрены батуты, качели и песочницы для детей, столы для настольного тенниса и шашки для взрослых и молодежи.
В парке построят скейт-трассу и установят элементы уличной гимнастики. Территорию благоустроят, установив новые скамейки, велопарковки, мусорные баки, а также изменив освещение. Также будет создана зеленая зона из 1500 новых деревьев.
Первый этап реконструкции парка Победы планируется завершить в этом году. Как подтвердил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (НО/ЛОР), строители подтвердили, что работы идут по плану.
Ратниекс, однако, добавил, что намерен договориться со строителями о том, что часть территории парка будет благоустроена раньше и она будет доступна уже ко Дню Лачплесиса 11 ноября, когда запланировано факельное шествие с участием земессаргов и солдат.
Ратниекс признал, что сейчас могут возникнуть трудности с посадкой деревьев, но он надеется, что территория будет очищена и ее можно будет использовать уже в ноябре.
Строительные работы осуществляет товарищество Aidaco Group, в состав которого входят SIA Kodols M и SIA Aidaco Construction.
Как сообщалось, 25 августа прошлого года в парке Победы был демонтирован крупнейший памятник советской эпохи в Латвии и странах Балтии - обелиск высотой 79 метров. Это был последний элемент комплекса, посвященного Красной армии.
Видео: Что происходит в парке Победы сейчас? (на латышском языке)
Обелиск был обрушен примерно через семь часов работы, падение вызвало грохот и высокий всплеск воды из соседнего бассейна. Демонтаж комплекса монументов занял три дня.
В информации на сайте rigaspieminekli.lv говорилось, что "памятник советским воинам - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" установлен в парке Победы в 1985 году. Это был мемориальный ансамбль, центром которого стал 79-метровый обелиск, увенчанный пятиконечными звездами. Он символизировал пять лет войны и победный салют.
На протяжении нескольких лет у памятника 9 мая собирались тысячи людей для празднования победы Советской армии над нацистской Германией. Однако в Восточной Европе эта дата давно отождествляется с оккупацией и аннексией стран Балтии в состав СССР.
Видео: Демонтаж памятника в Пардаугаве 25 августа 2022 года
Вопрос о том, есть ли в Латвии место памятнику Советской армии в парке Победы, стал особенно актуальным с началом войны России против Украины.
16 мая были сняты юридические препятствия для сноса памятника в Пардаугаве. Это определили принятые Сеймом и направленные Комиссией по иностранным делам поправки к закону "О соглашениях Латвийской Республики и Российской Федерации, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года".
16 июня Сейм принял закон "О запрете экспонирования предметов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтажа на территории Латвии", в котором предусмотрено, что предметы, прославляющие тоталитарные режимы, нужно демонтировать к 15 ноября.
На протяжении нескольких лет жители Латвии также пытались добиться демонтажа памятника в парке Победы. Так, в августе 2012 года более 2300 человек на портале Manabalss.lv подписались за инициативу, предлагающую снести памятник и восстановить историческую планировку площади.
К октябрю 2013 года на эту инициативу подписались 10 000 человек. Тогдашний мэр Риги Нил Ушаков выразил мнение, что такая инициатива является провокацией и снос памятника недопустим, так как вызовет "ненормальную напряженность" по всей стране.
25 февраля 2012 года, через неделю после референдума о статусе русского языка как второго государственного, на сайте peticijas.com были собраны подписи за демонтаж памятника. К августу того же года петицию подписали 2733 человека.
Галерея: Демонтаж памятника в Пардаугаве 25 августа 2022 года
В свою очередь, 19 марта того же года на peticijas.com стартовала инициатива с противоположной идеей - некий Александр Прокопенко на русском и латышском языках создал петицию "Оставьте памятник Победы!", которую подписали более 2700 человек.
Еще один сбор подписей на портале Manabalss.lv за демонтаж памятника проходил и в 2017 году. К 2019 году за него подписались 10 000 человек. В том же году политик Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) начала сбор подписей в защиту памятников.
На протяжении многих лет против памятника в парке Победы были направлены хулиганские и даже преступные действия, мотивированные политическими взглядами.
В 1997 году члены латышской националистической и антисемитской организации "Перконкрустс" пытались взорвать памятник. В ходе этих действий двое из преступников погибли. Всего члены "Перконкрустса" пытались взорвать памятник трижды, но в декабре 1996 года и в марте 1997-го у них ничего не вышло. Когда памятник удалось частично повредить, в бомбе было около килограмма тротила.
В 1999 году полиция арестовала троих подростков, подозреваемых в отрыве металлических пластин памятника - они сняли с возвышения площади памятника металлические защитные решетки канализационной шахты и бросили их в близлежащий водоем.
В 2006 году вандалы нарисовали на памятнике различные националистические лозунги и свастики. В том же году полиция арестовала двух молодых людей, также совершивших акт вандализма.
В октябре 2019 года Госполиция возбудила уголовное дело по факту о том, что кто-то написал у подножия памятника слово "оккупанты". В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, памятник был облит цветами украинского флага, а в феврале мужчина повредил его небольшим молотком.
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