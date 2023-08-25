Год со дня сноса памятника Красной армии: что происходит в парке Победы сейчас?

На протяжении нескольких лет у памятника 9 мая собирались тысячи людей для празднования победы Советской армии над нацистской Германией. Однако в Восточной Европе эта дата давно отождествляется с оккупацией и аннексией стран Балтии в состав СССР.

Видео: Демонтаж памятника в Пардаугаве 25 августа 2022 года

Вопрос о том, есть ли в Латвии место памятнику Советской армии в парке Победы, стал особенно актуальным с началом войны России против Украины.

16 мая были сняты юридические препятствия для сноса памятника в Пардаугаве. Это определили принятые Сеймом и направленные Комиссией по иностранным делам поправки к закону "О соглашениях Латвийской Республики и Российской Федерации, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года".

16 июня Сейм принял закон "О запрете экспонирования предметов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтажа на территории Латвии", в котором предусмотрено, что предметы, прославляющие тоталитарные режимы, нужно демонтировать к 15 ноября.

На протяжении нескольких лет жители Латвии также пытались добиться демонтажа памятника в парке Победы. Так, в августе 2012 года более 2300 человек на портале Manabalss.lv подписались за инициативу, предлагающую снести памятник и восстановить историческую планировку площади.

К октябрю 2013 года на эту инициативу подписались 10 000 человек. Тогдашний мэр Риги Нил Ушаков выразил мнение, что такая инициатива является провокацией и снос памятника недопустим, так как вызовет "ненормальную напряженность" по всей стране.