Нейросети на службе цензуры: Максима Виторгана "вырезали" из сериала, заменив дипфейком

«А в это время где-то, говорят, начались съемки нового сезона „Беспринципных“. Но там нет таких денег [чтобы создавать дипфейки]. Поэтому было решено сразу снимать без меня, чтобы потом не переделывать», — рассказал Виторган, снявшийся в предыдущих сезонах «Беспринципных» (производством сериала занимается компания «Медиаслово»).

«Будете ходить на митинги - не будете играть»

Русская служба Би-би-си в ноябре 2021 года рассказывала, что в «Газпром-Медиа» в начале 2021 года якобы появились так называемые обновленные стоп-листы актеров, которых продюсерам и режиссерам нельзя было звать в новые проекты.

Все актеры, внесенные в новые стоп-листы, так или иначе высказались в поддержку отравленного, а затем арестованного и осужденного Алексея Навального.

О стоп-листах Би-би-си тогда рассказали четыре собеседника, работающих в холдинге на высоких должностях. При этом, по их словам, списков на бумаге никто из них не видел, но разговоры о стоп-листах велись постоянно.

На момент появления новых стоп-листов сотрудники «Газпром-Медиа» уже привыкли, что в кадре не должно быть Михаила Шаца, Татьяны Лазаревой или Леонида Парфенова, активно участвовавших в протестах 2011 года. Однако в обновленных списках появились имена Варвары Шмыковой, Александра Бортича, Александра Паля, Павла Деревянко, Яны Трояновой, Семена Трескунова и других, с кем «Газпром-Медиа» тогда активно сотрудничал.