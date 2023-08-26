Сб, 26.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Мать Лайлы рассказала о жизни дочери с 12 серьезными диагнозами

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Маленькая Лайла
Маленькая Лайла Фото: lailajoymiah23weeker/Instagram

Беременность Лиги была самой обычной. Все показывало, что с ребенком и мамой все в порядке. На 20-й неделе беременности ее доставили в больницу из-за отделения плаценты. Через три недели маленькая Лайла родилась преждевременно, и врачи обещали, что ребенок проживет всего несколько дней.

Маленькая Лайла и ее мать выписались из больницы только через пять месяцев, а в июне 2023 года девочка отпраздновала свой двухлетний юбилей.

При рождении Лайле поставили 11 диагнозов. Два из них оказались неверными, но со временем у девочки диагностировали в общей сложности 12 различных заболеваний.

Одним из наиболее уязвимых органов Лайлы являются ее легкие. О том, что медики обещали девочке недолгую жизнь Лига вспоминает при каждом визите к врачу.

"Меня это не интересует! Мне как матери нужно знать, все ли в порядке с Лайлой сейчас и что нам следует делать прямо сейчас", - рассказала мать о пассивном отношении врачей.

Семья вместе с отцом и братом маленькой Лайлы проживает в Англии, но недавно они проехали около 5000 километров, чтобы встретиться с родственниками в Латвии. Лайла также посетит врачей в Латвии, чтобы узнать о новых возможностях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх