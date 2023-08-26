Мать Лайлы рассказала о жизни дочери с 12 серьезными диагнозами

Беременность Лиги была самой обычной. Все показывало, что с ребенком и мамой все в порядке. На 20-й неделе беременности ее доставили в больницу из-за отделения плаценты. Через три недели маленькая Лайла родилась преждевременно, и врачи обещали, что ребенок проживет всего несколько дней.
Маленькая Лайла и ее мать выписались из больницы только через пять месяцев, а в июне 2023 года девочка отпраздновала свой двухлетний юбилей.
При рождении Лайле поставили 11 диагнозов. Два из них оказались неверными, но со временем у девочки диагностировали в общей сложности 12 различных заболеваний.
Одним из наиболее уязвимых органов Лайлы являются ее легкие. О том, что медики обещали девочке недолгую жизнь Лига вспоминает при каждом визите к врачу.
"Меня это не интересует! Мне как матери нужно знать, все ли в порядке с Лайлой сейчас и что нам следует делать прямо сейчас", - рассказала мать о пассивном отношении врачей.
Семья вместе с отцом и братом маленькой Лайлы проживает в Англии, но недавно они проехали около 5000 километров, чтобы встретиться с родственниками в Латвии. Лайла также посетит врачей в Латвии, чтобы узнать о новых возможностях.
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