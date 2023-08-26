Мать Лайлы рассказала о жизни дочери с 12 серьезными диагнозами

Маленькая Лайла и ее мать выписались из больницы только через пять месяцев, а в июне 2023 года девочка отпраздновала свой двухлетний юбилей.

При рождении Лайле поставили 11 диагнозов. Два из них оказались неверными, но со временем у девочки диагностировали в общей сложности 12 различных заболеваний.

Одним из наиболее уязвимых органов Лайлы являются ее легкие. О том, что медики обещали девочке недолгую жизнь Лига вспоминает при каждом визите к врачу.

"Меня это не интересует! Мне как матери нужно знать, все ли в порядке с Лайлой сейчас и что нам следует делать прямо сейчас", - рассказала мать о пассивном отношении врачей.

Семья вместе с отцом и братом маленькой Лайлы проживает в Англии, но недавно они проехали около 5000 километров, чтобы встретиться с родственниками в Латвии. Лайла также посетит врачей в Латвии, чтобы узнать о новых возможностях.