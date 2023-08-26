Видео ⟩ Неправильная первая помощь после аварии - угроза для жизни

На опубликованном в Интернете видео видно, как мотоциклисты несколькими рывками вытаскивают водителя из разбившегося автомобиля, держась за его одежду.

Неправильная или неосторожная первая помощь может привести к повреждению спинного мозга.

Медицинский эксперт изложил сценарии, как правильно реагировать в случае автомобильной аварии и как лучше оказать первую помощь!

В конкретном случае пострадавший был без сознания, но дышал. Однако в ситуациях, когда дыхание не ощущается, необходимо начать и проводить реанимационные мероприятия до прибытия медиков. Но во всех случаях необходимо оценивать ситуацию, и осознавать свои возможности.

С другой стороны, в ситуациях, когда в аварии попадают крупные транспортные средства, такие как микроавтобусы и грузовики, эксперт советует не действовать в одиночку, поскольку эти транспортные средства выше и вытащить человека в одиночку, не причинив лишних травм, практически невозможно.

Видео: Сюжет программы Degpunktā