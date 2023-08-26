Видео ⟩ Неправильная первая помощь после аварии - угроза для жизни

Недавно стало вирусным видео, на котором мужчины вытаскивают пассажира из дымящейся машины. В ответ на этот материал эксперты-медики призывают научиться или повторить, как правильно оказывать первую помощь, чтобы здоровью пострадавшего не был нанесен еще больший вред, передает передача Degpunktā.
На опубликованном в Интернете видео видно, как мотоциклисты несколькими рывками вытаскивают водителя из разбившегося автомобиля, держась за его одежду.
Неправильная или неосторожная первая помощь может привести к повреждению спинного мозга.
Медицинский эксперт изложил сценарии, как правильно реагировать в случае автомобильной аварии и как лучше оказать первую помощь!
В конкретном случае пострадавший был без сознания, но дышал. Однако в ситуациях, когда дыхание не ощущается, необходимо начать и проводить реанимационные мероприятия до прибытия медиков. Но во всех случаях необходимо оценивать ситуацию, и осознавать свои возможности.
С другой стороны, в ситуациях, когда в аварии попадают крупные транспортные средства, такие как микроавтобусы и грузовики, эксперт советует не действовать в одиночку, поскольку эти транспортные средства выше и вытащить человека в одиночку, не причинив лишних травм, практически невозможно.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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