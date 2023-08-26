Смена власти в Рижской думе: жилищный комитет может возглавить Зепс, социальный - Радзевич

Они сменят в руководстве комитетов представителей "Прогрессивных" - Селину Ванцане и Виестура Клейнбергса.

Как сообщил агентству LETA Зепс, во время переговоров о формировании новой коалиции была достигнута договоренность о том, что "Для развития Латвии" возглавит жилищный комитет. В случае избрания главой комитета Зепс планирует активизировать программу ремонта дворов, работу по утеплению домов, озеленение и решение других вопросов.

Руководитель ЧСР Олег Буров сообщил, что ЧСР может выдвинуть кандидатуру Радзевича на пост председателя комитета по социальным вопросам. Одним из предложений Радзевича при формировании новой коалиции было предложение заморозить зарплаты депутатов.