СМИ: Норвегия забила 40 оленей, опасаясь, что они уйдут в Россию, и за их выпас придется платить

По информации властей Норвегии, в этом году 42 северных оленя переходили границу Норвегии и России и паслись на территории заповедника "Пасвик" в Мурманской области. 40 из них были возвращены обратно и незамедлительно забиты из опасений, что они снова пересекут границу и за них снова придется платить. Еще два животных находятся в России и, вероятно, вскоре вернутся и они.

Реагируя на произошедшее, Норвегия также начала ремонт забора, который не позволял животным пересмекать границу. Длина забора составляет 150 километров, он был построен в 1954 году. В целом необходимо заменить семь километров забора. Ремонт обойдется Норвегии в 348 000 долларов, что значительно меньше, чем выплаты России за выпас северных оленей.

В 1991 году Россия, Норвегия и Финляндия приняли решение о сотрудничестве в области охраны природы в районе Пасвик-Инари. Три государства обязались гнать обратно северных оленей - "нарушителей", которые пересекли границу. Было принято решение в таких случаях компенсировать ущерб из бюджета того государства, которому северные олени принадлежат.