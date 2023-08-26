Сб, 26.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Житомирской области в небе столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три летчика

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Последствия столкновения самолетов в Житомирской области
Последствия столкновения самолетов в Житомирской области Фото: Офис генерального прокурора Украины

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области Украины во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39 воздушных сил ВСУ. Как пишет "Медуза", погибли три летчика ВСУ, которые находились в самолетах.

Государственное бюро расследований Украины выясняет обстоятельства катастрофы. Начато расследование по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Среди погибших числится пилот 40-й бригады тактической авиации ВСУ Андрей Пильщиков с позывным Juice.

По информации "Украинской правды", Пильщиков был пилотом истребителя МиГ-29, после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года участвовал в воздушной обороне Киева, в интервью зарубежным СМИ он неоднократно призывал предоставить Украине истребители F-16.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх