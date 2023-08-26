В Житомирской области в небе столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три летчика

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области Украины во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39 воздушных сил ВСУ. Как пишет "Медуза", погибли три летчика ВСУ, которые находились в самолетах.
Государственное бюро расследований Украины выясняет обстоятельства катастрофы. Начато расследование по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
Среди погибших числится пилот 40-й бригады тактической авиации ВСУ Андрей Пильщиков с позывным Juice.
По информации "Украинской правды", Пильщиков был пилотом истребителя МиГ-29, после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года участвовал в воздушной обороне Киева, в интервью зарубежным СМИ он неоднократно призывал предоставить Украине истребители F-16.
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