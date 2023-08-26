В Житомирской области в небе столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три летчика

В пятницу, 25 августа, в Житомирской области Украины во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39 воздушных сил ВСУ. Как пишет "Медуза", погибли три летчика ВСУ, которые находились в самолетах.