Репортаж ⟩ "Номера больше нет". Полиция вылавливает машины, которые не могут участвовать в дорожном движении

Как много машин на улицах не соответствуют техническим требованиям и не могут на самом деле принимать участие в дорожном движении? Чтобы выяснить это и напомнить водителям, что автомобили должны соответствовать требованиям все время, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) вместе с полицией провела в Риге рейд, сообщает передача Panorāma.