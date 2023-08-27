Как много машин на улицах не соответствуют техническим требованиям и не могут на самом деле принимать участие в дорожном движении? Чтобы выяснить это и напомнить водителям, что автомобили должны соответствовать требованиям все время, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) вместе с полицией провела в Риге рейд, сообщает передача Panorāma.
Репортаж ⟩ "Номера больше нет". Полиция вылавливает машины, которые не могут участвовать в дорожном движении
У кого-то слишком сильно затонированы окна, у кого-то лопнул глушитель, а еще у кого-то автомобиль настолько небезопасен, что его приходится оставлять в месте осмотра, а дальше идти пешком.
Полицейские рассказывают, что довольно часто приходится встречать "рецидивистов", так как затонированные окна, переделанный ручной тормоз и освещение как у рождественской елки они ставят обратно.
Остановленный полицией Лаурис рассказал, что его автомобиль - просто "металлолом, который используется на трассе".
"По улице на таком вообще нельзя ездить... Сегодня захотелось выехать. И на этом все и закончилось. Номера больше нет. Настроения нет. Хочется домой", - признался Лаурис.
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