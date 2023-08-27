Вс, 27.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Журналистку новостей избили в Санкт-Петербурге за то, что она не говорила по-русски

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Российская полиция перед штаб-квартирой ЧВК "Вагнер" 24 июня.
Российская полиция перед штаб-квартирой ЧВК "Вагнер" 24 июня. Фото: Irina Motina/Xinhua/Chine Nouvelle/SIPA/Scanpix

Журналистка катарского новостного канала Al-Jazīrah была избита возле "ЧВК Вагнер центра" в Санкт-Петербурге. По информации, циркулирующей на российских порталах, нападавшего раздражало то, что репортер не говорила по-русски, сообщает Rus.Postimees.

Корреспондент Al-Jazīrah Рания Дриди позавчера вечером вела репортаж на арабском языке возле штаб-квартиры ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге, когда внезапно в кадр ворвался мужчина и потребовал, чтобы журналистка говорила по-русски.

Новостной канал был вынужден прервать прямую трансляцию, но мужчина не перестал беспокоить журналистку и ударил ее по голове. После нападения мужчина скрылся с места происшествия.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое ему может грозить - до двух лет лишения свободы.

Однако полиции пока не удалось найти мужчину, но у них есть его описание. Они разыскивают мужчину около 30 лет, среднего роста, во время нападения он был одет в черную одежду.

После инцидента у 41-летней журналистки в Александровской больнице диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, пишет портал "Фонтанка". После оказания необходимой помощи ее отпустили.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх