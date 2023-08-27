Журналистку новостей избили в Санкт-Петербурге за то, что она не говорила по-русски

Корреспондент Al-Jazīrah Рания Дриди позавчера вечером вела репортаж на арабском языке возле штаб-квартиры ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге, когда внезапно в кадр ворвался мужчина и потребовал, чтобы журналистка говорила по-русски.

Новостной канал был вынужден прервать прямую трансляцию, но мужчина не перестал беспокоить журналистку и ударил ее по голове. После нападения мужчина скрылся с места происшествия.

Russian attacked an Arab journalist An Al Jazeera correspondent in St. Petersburg because she did not speak Russian. Orc burst into the frame demanding to speak Russian, and then beat her. pic.twitter.com/g7cVbb04qS — Гакрукс (@Gakruks1) August 26, 2023

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое ему может грозить - до двух лет лишения свободы.

Однако полиции пока не удалось найти мужчину, но у них есть его описание. Они разыскивают мужчину около 30 лет, среднего роста, во время нападения он был одет в черную одежду.

После инцидента у 41-летней журналистки в Александровской больнице диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, пишет портал "Фонтанка". После оказания необходимой помощи ее отпустили.