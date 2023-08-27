В одном из вопросов учащиеся должны будут расположить три события в хронологическом порядке, а во втором вопросе им придется связать разные события с участвующими в них людьми.

Отмечается, что задачи, включенные в демоверсию, могут быть изменены.

Ранее, 9 августа, в Москве вышел учебник о войне в Украине, в которой ряд западных стран обвиняется в том, что они пытаются "уничтожить Россию".

Название книги - "История России с 1945 года до наших дней", ее автор - бывший министр культуры России Владимир Мединский. Это первый официально опубликованный учебник, посвященный нынешней войне.

Он будет использоваться в школах со следующего сентября и предназначен для старшеклассников 17-18 лет.

В книге говорится, что если бы президент России Владимир Путин не начал бы вторжение в Украину, "наступил бы конец человечества". В нем неоднократно содержатся ложные утверждения о "попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России и распространить русофобию".

По мнению авторов книги, среди целей западных стран также "уничтожение России" и "захват природных ресурсов России". В книге Украина изображена как государство-агрессор, возглавляемое националистами.

Например, в учебнике есть такой манипулятивный пассаж, где старшеклассников, по сути, пугают ядерной войной: "Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму и на Донбассе, то на основании Устава НАТО Россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического блока. Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить".