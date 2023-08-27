Кирсис: следующим летом набережную 11 Ноября могут отдать пешеходам и кафе

Политик пояснил, что в Риге он видит две самые перспективные набережные Даугавы, у который есть большим потенциалом. Это участок набережной между Вантовым и Каменным мостами со стороны Старой Риги и набережная на улице Мукусалас в на правой стороне Даугавы.

В этом году планируется начать реконструкцию, восстановление и укрепление берегов набережной на улице Мукусалас.

Планируется соединить эту территорию с расположенным неподалеку учебным центром Латвийского университета. Поэтому через пару лет эта набережная уже будет весьма привлекательной, считает Кирсис.

Со стороны Старой Риги основная проблема - это транспортный поток вдоль набережной. Если его остановить на набережной, то его следует направить в другое место, чтобы не возникало пробок.

Именно поэтому активно ведутся работы по достройке Восточной магистрали, по которой можно будет двигаться в обход центра города.