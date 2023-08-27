Кирсис: следующим летом набережную 11 Ноября могут отдать пешеходам и кафе

Летом будущего года на участке набережной 11 Ноября в Риге могут ограничить движение транспорта, "отдав его летним кафе и людям", заявил мэр Риги Вилнис Кирсис в интервью агентству LETA.
Политик пояснил, что в Риге он видит две самые перспективные набережные Даугавы, у который есть большим потенциалом. Это участок набережной между Вантовым и Каменным мостами со стороны Старой Риги и набережная на улице Мукусалас в на правой стороне Даугавы.
В этом году планируется начать реконструкцию, восстановление и укрепление берегов набережной на улице Мукусалас.
Планируется соединить эту территорию с расположенным неподалеку учебным центром Латвийского университета. Поэтому через пару лет эта набережная уже будет весьма привлекательной, считает Кирсис.
Со стороны Старой Риги основная проблема - это транспортный поток вдоль набережной. Если его остановить на набережной, то его следует направить в другое место, чтобы не возникало пробок.
Именно поэтому активно ведутся работы по достройке Восточной магистрали, по которой можно будет двигаться в обход центра города.
Путепровод Даудерсала уже построен, а восточный участок дороги в районе торгового центра Domina и Деглавского моста будет сдан в конце этого года. После этого грузовые автомобили будут перенаправлены на новый путепровод.
Мэр планирует, что легковые автомобили также смогут использовать Восточную магистраль.
"Я вижу, что уже следующим летом мы могли бы ограничить движение транспорта на набережной в летний период. Например, в июле и августе эту набережную можно было бы передать городу, жителям. Путем открытия летних кафе, небольших бассейнов, создать приятную среду, в которой можно будет провести время", - сказал Кирсис.
Он подчеркнул, что набережная - очень перспективное место, которое сейчас не используется, но его можно шаг за шагом улучшать.
Как сообщалось, строительство Восточной магистрали началось в мае 2021 года. Она обеспечит потоки транспорта в Пурвциемс, Плявниеки, Дарзциемс и Тейку в обход центра Риги, а грузовым автомобилям больше не придется добираться в порт по набережной Даугавы.
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