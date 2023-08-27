С улиц Парижа уберут прокатные электросамокаты

В компании Tier Mobility сообщили изданию, что они убирают с улиц 450 самокатов в день, а ближе к концу контракта с городом планируют убирать по 750 самокатов в день.

Все три парижские компании по прокату электросамокатов заявили, что проведут техническое и профилактическое обслуживание транспортных средств, а затем планируют отправить их в другие города Франции и другие страны, включая Германию, Польшу, Бельгию, Италию и Израиль.

Теперь компании собираются активнее заняться прокатом электровелосипедов в Париже. Представители компаний отметили, что наблюдают рост спроса на них.

В апреле в Париже прошел референдум, на котором 89% парижан поддержали запрет проката электросамокатов. В голосовании приняли участие около 100 тысяч жителей города (8% от всех зарегистрированных избирателей).