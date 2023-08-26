Докатались. Bolt временно запретил 150 клиентам использовать электросамокаты

Два месяца назад платформа Bolt ввела систему, позволяющую отслеживать, насколько безрассудно ездят по улицам водители электросамокатов. Какие выводы можно сделать о культуре езды водителей?
За это время предупреждения получили около 2000 пользователей, а примерно 150 человек были временно лишены возможности использовать электросамокаты.
Летом в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) ежедневно попадают несколько человек, получивших травмы во время перемещения на электросамокатах. Зафиксированы не только травмы и переломы, врачам, например, пришлось оперировать брюшную полость, так как были разрывы селезенки или серьезные травмы грудной клетки, требующие хирургического лечения.
Главврач BKUS Ренате Снипе указывает:
"В лучшем случае, возможно, это выбитые зубы, и нужно рассчитывать на несколько десятков тысяч [евро], чтобы их имплантировать".
Говоря об обязательных шлемах для несовершеннолетних, Снипе говорит:
"С достижением 18 лет наш череп не становится титановым. Нет, какой он ну нас в 16, в 18 лет, такой он у нас и во взрослом возрасте".
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