VDD: спецслужбы России пытаются вербовать беженцев во время пересечения границы

Полученная службой информация о попытках вербовки граждан Украины, ищущих убежища в Латвии, не свидетельствует о том, что вербовка в интернет-среде является часто используемым методом российских спецслужб. В то же время российские спецслужбы уже давно используют интернет, особенно социальные сети и приложения прямой связи, для получения информации о потенциальных объектах вербовки, сообщили агентству LETA в службе.

Проведенный VDD анализ выявленных случаев свидетельствует, что попытки вербовки военных беженцев в основном происходят во время процедуры пересечения границы на территории России.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, часто выдавая себя за пограничников, проводят длительные подробные интервью, а по сути допросы, военных беженцев, расспрашивая об их биографии, контактах в украинских силовых структурах и о том, что происходит в зонах боевых действий.