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Onlyfans владеет бизнесмен украинского происхождения Леонид Радвинский. Вот то немногое, что о нем известно

BBC News Русская служба
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BBC
Леонид Радвинский, владелец сайта OnlyFans, где преобладает контент для взрослых
Леонид Радвинский, владелец сайта OnlyFans, где преобладает контент для взрослых Фото: BBC News

За последний год прибыль сайта OnlyFans взлетела до небес. Известие о том, что его владелец получил в виде дивидендов более 300 млн долларов, в очередной раз спровоцировала всплеск интереса к личности порномагната.

Зовут этого человека Леонид Радвинский, он 41-летний американский предприниматель и выходец из Украины. Его состояние на сегодняшний день оценивается в 2,1 млрд долларов США.

Радвинский купил OnlyFans в 2018 году у основателей платформы: британцев, отца и сына Гая и Тима Стокли. Эта пара начала бизнес всего двумя годами ранее, инвестировав в новое предприятие 12500 долларов США.

Точная цена продажи сайта не известна, но считается, что Радвинский заплатил за него миллионы фунтов. Откуда же он их взял?

Что мы вообще о нем знаем?

Если говорить прямо, то очень немного. Несмотря на невероятную откровенность, царящую на OnlyFans, сам Радвинский предпочитает держать свою личную жизнь подальше от общественности. Да и интервью он дает очень редко.

Какие-то отрывочные сведения о нем можно почерпнуть в профиле предпринимателя на Linkedin и на его личном сайте.

Если верить информации на LinkedIn, то господин Радвинский является венчурным инвестором, филантропом и технологическим предпринимателем, который «испытывает особый интерес к зарождающимся платформам социальных сетей».

На своем вебсайте он также сообщает, что последние два десятилетия своей жизни посвятил «созданию компаний-разработчиков программного обеспечения и внесению вклада в движение за открытый исходный код».

Радвинский родился в Одессе, и его компания пожертвовала средства в криптовалюте на оказание помощи Украине, причем реальная стоимость пожертвований в 2022 году, по данным CoinDesk, составила более 1,3 млн долларов.

Он также говорит, что жертвует «огромное количество времени, усилий и средств на некоммерческие цели», такие как благотворительность и технологические разработки.

Помимо занятий программированием и филантропией, он также является «заядлым читателем, всегда готов сразиться с кем-нибудь в шахматы и хочет выучиться на пилота вертолета». Об этом говорится на его сайте.

Где он живет?

Родители Леонида Радвинского эмигрировали в Соединенные Штаты, когда он был еще ребенком, и, как сообщает британская газета Daily Telegraph, поселились в Чикаго. Сейчас он живет в «солнечной Флориде», но где именно, мы не знаем.

Forbes говорит, что относительно молодой миллиардер женат, но Би-би-си не удалось достоверно установить личность его супруги.

История бизнеса

Всплеск популярности OnlyFans пришелся на пандемию, но, в отличие от других аналогичных платформ, он после отмены локдаунов популярности не потерял
Всплеск популярности OnlyFans пришелся на пандемию, но, в отличие от других аналогичных платформ, он после отмены локдаунов популярности не потерял Фото: Getty Images

OnlyFans — не первый бизнес Радвинского, связанный с порноиндустрией.

Он изучал экономику в Северо-Западном университете неподалеку от Чикаго, который окончил в 2002 году. С тех пор предприниматель занимался несколькими проектами.

Прежде чем стать единственным акционером материнской компании OnlyFans, Fenix, он основал бизнес по переадресации сайтов под названием Cybertania.

По данным Forbes, начиная с конца 1990-х годов эта компания предлагала пользователям ссылки на пароли к разному контенту, в том числе и к порнографии.

Прежде чем купить OnlyFans, он также владел успешным вебкамным бизнесом, что также ориентировано на взрослую аудиторию.

Би-би-си попросила Радвинского об интервью, но он на эту просьбу не ответил.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Какая компания стоит за OnlyFans?

Fenix, компания, которой принадлежит OnlyFans, до сих пор зарегистрирована в Великобритании, несмотря на то, что сам Радвинский живет в США.

Согласно данным Companies House (регистрационной палаты), финансовый директор компании Ли Тейлор базируется в Соединенном Королевстве.

Также имеющиеся в открытом доступе данные показывают, что основатель OnlyFans Гай Стокли ушел из материнской компании Fenix в декабре 2021 года.

В том же месяце Тим Стокли, сын Гая, ушел с поста исполнительного директора OnlyFans, чтобы «заняться новыми проектами».

Под руководством Радвинского компания OnlyFans расцвела. Она больше не ассоциируется исключительно с порнографией, и некоторые из ее наиболее популярных создателей контента публикуют материалы, которые теоретически приемлемо просматривать с рабочего компьютера.

Сколько денег зарабатывает OnlyFans?

Незадолго до смерти в 2022 году американский актер и певец Аарон Картер говорил, что зарабатывает на OnlyFans $75000 в месяц
Незадолго до смерти в 2022 году американский актер и певец Аарон Картер говорил, что зарабатывает на OnlyFans $75000 в месяц Фото: Getty Images

Зарегистрированная в Лондоне фирма в августе 2023 года объявила, что годовая прибыль до налогообложения составила $525 млн по сравнению с $432 млн в предыдущем году.

Только за последний год количество авторов контента OnlyFans подскочило на 47% до почти 3,2 миллионов, а количество пользователей выросло на 27% и приблизилось к 239 миллионам.

В 2021 году Би-би-си выяснила, что на OnlyFans не перекрыта техническая возможность продажи контента несовершеннолетними пользователями, а также размещения откровенных видео с их участием.

В то время OnlyFans заявила, что ее системы проверки возраста значительно жестче, нежели того требуют законы.

BBC
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