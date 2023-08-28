Onlyfans владеет бизнесмен украинского происхождения Леонид Радвинский. Вот то немногое, что о нем известно

По данным Forbes, начиная с конца 1990-х годов эта компания предлагала пользователям ссылки на пароли к разному контенту, в том числе и к порнографии.

Прежде чем купить OnlyFans, он также владел успешным вебкамным бизнесом, что также ориентировано на взрослую аудиторию.

Би-би-си попросила Радвинского об интервью, но он на эту просьбу не ответил.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Какая компания стоит за OnlyFans?

Fenix, компания, которой принадлежит OnlyFans, до сих пор зарегистрирована в Великобритании, несмотря на то, что сам Радвинский живет в США.

Согласно данным Companies House (регистрационной палаты), финансовый директор компании Ли Тейлор базируется в Соединенном Королевстве.

Также имеющиеся в открытом доступе данные показывают, что основатель OnlyFans Гай Стокли ушел из материнской компании Fenix в декабре 2021 года.

В том же месяце Тим Стокли, сын Гая, ушел с поста исполнительного директора OnlyFans, чтобы «заняться новыми проектами».

Под руководством Радвинского компания OnlyFans расцвела. Она больше не ассоциируется исключительно с порнографией, и некоторые из ее наиболее популярных создателей контента публикуют материалы, которые теоретически приемлемо просматривать с рабочего компьютера.

Сколько денег зарабатывает OnlyFans?

Незадолго до смерти в 2022 году американский актер и певец Аарон Картер говорил, что зарабатывает на OnlyFans $75000 в месяц Фото: Getty Images

Зарегистрированная в Лондоне фирма в августе 2023 года объявила, что годовая прибыль до налогообложения составила $525 млн по сравнению с $432 млн в предыдущем году.

Только за последний год количество авторов контента OnlyFans подскочило на 47% до почти 3,2 миллионов, а количество пользователей выросло на 27% и приблизилось к 239 миллионам.

В 2021 году Би-би-си выяснила, что на OnlyFans не перекрыта техническая возможность продажи контента несовершеннолетними пользователями, а также размещения откровенных видео с их участием.