Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября: трудности - не проклятие, важно знать, как справиться

Близнецы

Творчество - вот главное спасение от обид, проблем, расстройств, негатива. Для Близнецов нет ничего лучше попыток выразить свое состояние и настроение через поэзию, рисунки, музыку. Если такой возможности нет, нужно хотя бы поговорить с дорогим сердцу человеком - другом, второй половинкой, мамой, папой. Сейчас нельзя держать в себе отрицательные эмоции. Нужно принять их, пережить и обсудить.

Рак

Ракам можно попробовать заняться самообучением. Например, полезно будет выбрать изучение языков, чтение научной литературы, попробовать записаться на курсы повышения мастерства. Самое главное правило, о котором важно помнить в любой из дней недели: свои амбиции надо подкреплять поступками. Пустые слова типа "я добьюсь", "я хочу" - это путь назад. Если чего-то захотелось, нужно это делать.

Лев

Львам нужно уходить с головой в работу и дела по дому. Результат не заставит себя ждать - все приложенные усилия могут принести моментальный результат. К сожалению, это будет не всегда заметно, но Львам нужно просто делать то, что они умеют делать лучше всего, не забывая об обязанностях и данных ранее обещаниях. Нарушать обещания категорически не рекомендуется, ибо это негативно скажется на карме.

Дева