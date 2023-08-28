Вот и подошло к концу лето. Для кого-то оно было благоприятным, а для кого-то не очень, но это не имеет значения, ведь мы движемся дальше. Астрологи DailyHoro рассказали, какими для нас будут грядущие семь дней.
Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября: трудности - не проклятие, важно знать, как справиться
Первый и общий факт для всех нас может быть не очень приятным. Речь о трудностях, которые могут поджидать на пути. Не стоит воспринимать их как какое-то проклятие. Важно оставаться собой и становиться сильнее - это поможет пережить любые невзгоды и преодолеть все преграды. Вот основная задача на эти дни.
Овен
У Овнов внезапно может возникнуть потребность в чужом одобрении, но это не более чем ловушка, в которую заводят их Меркурий и Марс. Нужно оставаться собой и помнить, что свое личное мнение о себе может быть чрезмерно позитивным, зато оно лишено негативного подтекста, вызывающего переживания. Следует оставаться оптимистом во что бы то ни стало. Вот задача, которую нужно решить Овнам.
Телец
Тельцам с 28 августа по 3 сентября необходимо запомнить одну простую вещь: враг прячется там, где они его ожидают увидеть меньше всего. Это может быть лучший друг, коллега, вторая половинка. Это не значит, что нужно перестать со всеми общаться и превратиться в параноика, нет. Просто некоторые люди, сами того не желая, могут давать Тельцам неправильные рекомендации и советы, не основанные ни на чем.
Близнецы
Творчество - вот главное спасение от обид, проблем, расстройств, негатива. Для Близнецов нет ничего лучше попыток выразить свое состояние и настроение через поэзию, рисунки, музыку. Если такой возможности нет, нужно хотя бы поговорить с дорогим сердцу человеком - другом, второй половинкой, мамой, папой. Сейчас нельзя держать в себе отрицательные эмоции. Нужно принять их, пережить и обсудить.
Рак
Ракам можно попробовать заняться самообучением. Например, полезно будет выбрать изучение языков, чтение научной литературы, попробовать записаться на курсы повышения мастерства. Самое главное правило, о котором важно помнить в любой из дней недели: свои амбиции надо подкреплять поступками. Пустые слова типа "я добьюсь", "я хочу" - это путь назад. Если чего-то захотелось, нужно это делать.
Лев
Львам нужно уходить с головой в работу и дела по дому. Результат не заставит себя ждать - все приложенные усилия могут принести моментальный результат. К сожалению, это будет не всегда заметно, но Львам нужно просто делать то, что они умеют делать лучше всего, не забывая об обязанностях и данных ранее обещаниях. Нарушать обещания категорически не рекомендуется, ибо это негативно скажется на карме.
Дева
Девам можно и даже нужно строить планы на будущее. Важно заглянуть в будущее и начать о нем думать, но не с точки зрения мечтателя, а с точки зрения расчетливого и зрелого человека, который знает, чего хочет от жизни. Заполнить пробелы в знаниях может не получиться из-за Меркурия. Лучше пока повременить с обучением из-за рассеянности и плохо работающей долговременной памяти.
Весы
Весам необходимо помнить о психологической поддержке близким людям. Многим из них понадобятся добрые и приятные слова. Весам нужно стать более чуткими. На работе и в делах по дому важно остерегаться халатности. Велика вероятность забыть о включенной плите, воде в ванной. Последствия могут быть непоправимыми. Просто лучше проверять все дважды.
Скорпион
Скорпионов в период с 28 августа по 3 сентября могут ожидать события, которые им придется пережить впервые. Это может быть спонтанное путешествие, расставание с близким человеком или, наоборот, случайная романтическая встреча. В отношениях с близкими людьми представителям этого знака Зодиака понадобится особая доброта, ласка, ведь многим из родственников Скорпионов может потребоваться их нежность, умение помочь.
Стрелец
Стрельцам сейчас нельзя строить непреодолимую стену между собой и своими близкими. Нужно слушать их просьбы, делиться мнением и чувствами. Как говорится, один в поле не воин. Сейчас эта фраза как никогда лучше отражает то, как нужно жить и как жить точно не стоит. Работа в команде, общение, поиски новых друзей и любви - все это поможет Стрельцам стать победителями и найти свое счастье.
Козерог
Козерогам нужна максимальная физическая активность. Это очень важно, ведь в противном случае они могут сильно замедлиться и психологически, утратив мотивацию и хорошее настроение. Спорт - лучший антидепрессант, что доказано учеными. Можно заниматься в спортзале либо просто больше гулять. Активность поможет избавиться от ментальной уязвимости и уныния.
Водолей
Водолеям астрологи рекомендуют на протяжении этих семи дней следовать правилу трех "Т": труд, терпение, тактика. Не должно быть никакой лени, никакой спешки и никакого хаоса в действиях, иначе результат будет не таким хорошим, каким может быть. Многие Водолеи сейчас у последней черты - им осталось пройти совсем немного до того места, где они ощутят себя счастливыми.
Рыбы
Гарантом успеха на рабочем поприще для Рыб станет умение быстро учиться на собственных ошибках и не лениться, не прокрастинировать. В любви успех им принесет умение быть собой. Если очень хочется изменить жизнь, то придется встать с дивана. Иначе, к сожалению, никак. Если нужна новая работа, надо ее искать. Если хочется любить, стоит начать дарить любовь окружающим.
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