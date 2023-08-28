Фото, видео ⟩ В России произошла очередная атака дронов. В Украине из-за ударов погибли трое

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что над Люберецким районом Москвы был сбит беспилотник, однако разрушений и жертв нет. В Минобороны России также сообщили, что около 4:30 утра над Люберецким районом Московской области был сбит дрон, обвинив в нападении Украину.

Между тем подконтрольное правительству агентство ТАСС сообщает, что в аэропортах Домодедово и Внуково в очередной раз введены ограничения на прием и вылет рейсов.

В Минобороны утверждают, что еще два беспилотника были сбиты над Брянской областью, граничащей с Украиной. Министерство не предоставило никакой информации о жертвах или ущербе.

Атаки дронов на Москву и Московскую область в последнее время стали повседневным явлением.

Ночью в большинстве регионов Украины также была объявлена воздушная тревога, звучат сообщения о взрывах в Полтавской и Днепропетровской областях страны.

Глава Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин заявил, что в результате атаки разрушено производственное здание, погибли три человека, еще пятеро получили незначительные ранения. По его словам, продолжаются поиски еще двух человек.

Власти Днепропетровской области сообщили о ракетном ударе по городу Кривой Рог. По данным главы обладминистрации Сергея Лысака, повреждены или разрушены несколько частных домов, пострадавших нет.