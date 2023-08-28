Замминистра обороны Украины Анна Маляр официально объявила об освобождении села Работино в Запорожской области.
Минобороны Украины объявило об освобождении села Работино в Запорожской области
По словам Маляр, теперь ВСУ продвигаются юго-восточнее Работина в сторону населенных пунктов Новопрокоповка и Очеретоватое.
Работино было одним из укрепрайонов армии РФ на Ореховском направлении. 23 августа главнокомандующий ВСУ Валений Залужный опубликовал видео с поднятием флага Украины над зданием школы в Работино. Предположительно, в этот день село было полностью освобождено.
Контрнаступление ВСУ продолжается с начала лета 2023 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!