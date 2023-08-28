Минобороны Украины объявило об освобождении села Работино в Запорожской области

По словам Маляр, теперь ВСУ продвигаются юго-восточнее Работина в сторону населенных пунктов Новопрокоповка и Очеретоватое.

Работино было одним из укрепрайонов армии РФ на Ореховском направлении. 23 августа главнокомандующий ВСУ Валений Залужный опубликовал видео с поднятием флага Украины над зданием школы в Работино. Предположительно, в этот день село было полностью освобождено.

Контрнаступление ВСУ продолжается с начала лета 2023 года.