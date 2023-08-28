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Минобороны Украины объявило об освобождении села Работино в Запорожской области

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Кадры с тренировки новой бригады ВСУ на полигоне в Донецкой области, март 2023 года.
Кадры с тренировки новой бригады ВСУ на полигоне в Донецкой области, март 2023 года. Фото: Reuters

Замминистра обороны Украины Анна Маляр официально объявила об освобождении села Работино в Запорожской области.

По словам Маляр, теперь ВСУ продвигаются юго-восточнее Работина в сторону населенных пунктов Новопрокоповка и Очеретоватое.

Работино было одним из укрепрайонов армии РФ на Ореховском направлении. 23 августа главнокомандующий ВСУ Валений Залужный опубликовал видео с поднятием флага Украины над зданием школы в Работино. Предположительно, в этот день село было полностью освобождено.

Контрнаступление ВСУ продолжается с начала лета 2023 года.

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