Фото ⟩ Секс-индустрия в Таиланде глазами ведущего из Латвии

28 августа состоялась премьера документального сериала Сандиса Семеновса "Таиланд. Только для взрослых" (Taizeme. Tikai pieaugušajiem), ведущий которого Krivenchy, или Янис Кривенс, попытается раскрыть зрителям истинное лицо секс-индустрии.
За шесть серий съемочная группа окунется в ночную жизнь Бангкока и других городов, чтобы открыть зрителям двери за кулисы всемирного центра секс-развлечений. Это будет возможность заглянуть в места, тщательно защищенные от объективов камер, с целью скрыть темную сторону индустрии, где термины "удовольствие" или "развлечение" являются чуждыми.
В путешествие по пути секс-развлечений зрителей поведет рэпер и ведущий Янис Кривенс, который ранее вместе с Сандисом изучал латиноамериканский наркобизнес в документальном сериале "Боливия. По следам коки".
"Я познакомился с Сандисом во время боливийского проекта, где он предложил мне роль ведущего, и с тех пор мы стали хорошими друзьями. Он побывал в самых горячих точках мира, находясь перед камерами, что позволяет мне многому у него научиться. До этого я действительно не знал, хочу ли я делать что-то подобное, но когда он позвонил мне по поводу проекта в Таиланде, я ухватился за предложение еще до того, как Сандис успел мне рассказать. По сравнению с боливийской авантюрой самыми большими трудностями были именно непрерывная работа и общение с людьми, а также с народными массами, поскольку в стране проживает более 80 миллионов человек. Это требует много энергии. Я верю, что этот сериал изменит стереотипы о людях, работающих в отрасли, ведь латыши очень консервативны.
С помощью документального сериала мы покажем, что не все бывает черно-белым", - говорит Кривенс.
Сандис Семеновс заслужил признание как журналист, делающий репортажи из самых горячих точек, а также как продюсер и режиссер, осмелившийся освещать темы, которые не всегда широко обсуждаются.
"Мы провели почти месяц в Таиланде. Мы посетили крупнейшие города - Бангкок, Паттайю и Пхукет. Это был довольно сложный проект, потому что индустрия развлечений - и особенно секс-индустрия - не всегда хочет раскрывать закулисье. За этим стоит как торговля людьми, так зачастую и привлечение несовершеннолетних. Хотя секс-индустрия официально запрещена в Таиланде, это очень прибыльная сфера. На ее долю приходится несколько процентов валового внутреннего продукта, и, по оценкам, в нем задействовано более миллиона человек. Жители Запада приезжают сюда не только для того, чтобы весело провести ночи, но и в поисках жен. Здесь также можно нанять жену на определенный срок. Кроме того, в Таиланде популярна пластическая хирургия и очень распространены так называемые ледибои. Как развивалась тайская секс-индустрия и что можно увидеть сегодня в ночных клубах - мы расскажем в шести сериях под названием "Таиланд. Только для взрослых", - сказал Семеновс.
Документальный сериал создан на студии Skuba Films. Режиссер - Сандис Семеновс, операторы - Янис Индрикс и Гиртс Страустиньш. Монтаж - Томс Крауклис, Юргис Лочмелис и Анце Муйжарая.
Сериал можно посмотреть на Go3 с 28 августа!
Галерея: "Таиланд. Только для взрослых" (Taizeme. Tikai pieaugušajiem)
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