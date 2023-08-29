Фото ⟩ Секс-индустрия в Таиланде глазами ведущего из Латвии

"Мы провели почти месяц в Таиланде. Мы посетили крупнейшие города - Бангкок, Паттайю и Пхукет. Это был довольно сложный проект, потому что индустрия развлечений - и особенно секс-индустрия - не всегда хочет раскрывать закулисье. За этим стоит как торговля людьми, так зачастую и привлечение несовершеннолетних. Хотя секс-индустрия официально запрещена в Таиланде, это очень прибыльная сфера. На ее долю приходится несколько процентов валового внутреннего продукта, и, по оценкам, в нем задействовано более миллиона человек. Жители Запада приезжают сюда не только для того, чтобы весело провести ночи, но и в поисках жен. Здесь также можно нанять жену на определенный срок. Кроме того, в Таиланде популярна пластическая хирургия и очень распространены так называемые ледибои. Как развивалась тайская секс-индустрия и что можно увидеть сегодня в ночных клубах - мы расскажем в шести сериях под названием "Таиланд. Только для взрослых", - сказал Семеновс.